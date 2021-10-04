群益金鼎證券主辦瀚荃（8103）發行國內第四次無擔保轉換公司債「瀚荃四」（債券代號：81034），發行期間3年，可轉債每張面額為100,000元，發行滿三個月後可隨時轉換為普通股，轉換價格為42.2元，轉換價相較普通股股價溢價率為102.03％，採競價拍賣方式承銷。此次競拍底標價為101元，競拍總張數4,250張，每人最高得標張數合計不超過425張，投標期間為10月5日至7日三個營業日，預計10月12日開標、10月21日於櫃檯買賣中心掛牌。

瀚荃公司自1990年成立迄今以CviLux品牌行銷全球，產品從研發到量產、銷售以一貫化作業服務，為專注於連接器、軟性排線與線材組件的生產銷售OEM業務之連接器專業製造廠商。客戶涵蓋國際知名大廠，為全球各大EMS廠之合格供應商。

瀚荃公司產品營收比重主係以連接器、線纜組件及PCBA（電路板組裝模組）三大主軸。受全球疫情影響，work from home的NB終端需求自去年延續至今，瀚荃受惠於伺服器及工業電子的終端需求提升，伺服器方面，由於全球大型資料中心業者因應雲端服務市場持續成長，加上企業客戶對AI及高速運算之需求升溫，致伺服器之連接器需求提升；而工業電子方面，則因主要市場大多位於歐洲，109年同期因新冠肺炎疫情影響導致整體需求處於低基期，於110年復甦後帶動整體工業電子需求成長。瀚荃公司今年1～8月營收累計達26.8億元，較去年同期成長33.45％，上半年稅後盈餘近1.6億元亦較去年同期成長41.6％。

(時報資訊)

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