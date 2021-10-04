房地合一稅2.0時代上路，壓抑短期投機交易買盤，雖六都9月合計買賣移轉棟數月增27％，但觀察房地合一稅2.0上路一季（第三季）以來，六都移轉棟數較上季萎縮23％。

其中，在六都105個主要行政區中，有87個行政區移轉棟數衰退、比例高達83％，甚至有六個行政區交易量腰斬，顯示新制上路加上疫情嚴峻期間，房市交易清淡。

根據六都地政局統計顯示，六都買賣移轉棟數第三季合計5.56萬棟，較上季減少23％，六都中以台南季減16.2％衝擊最小，台北市、台中、高雄均較上季減少25％以上。

大家房屋企研室副理郎美囡指出，房地合一稅新舊制轉換帶動實施前提前因應的節稅換手潮，衝高5、6月移轉量，加上新制上路後投機買盤退散，以及疫情因素，使第三季房市交易量大幅萎縮。

房地產業者認為，過去倚賴短線交易買盤支撐的地區，受到新制上路衝擊較大，新制上路三個月以來，與上路前三個月相較，六都中有14個行政區買賣移轉棟數減少幅度達四成以上，多數均為過去推案量大、擁有利多題材的新興重劃區、投資動能強勁的區域。

另外，新北市的五股、鶯歌，台南市的新市、南區、新營，以及高雄的大寮，區域房市買賣移轉棟數均減少五成以上，成為新制上路交易量受影響最大的區域。

不過，雖然房地合一稅新制及疫情雙重夾擊重創交易，仍有行政區交易量逆勢成長，除了部分區域進入交屋高峰期的因素外，剛需買盤進場下，交易動能相對穩定，其中桃園、 台中、台南均有四個行政區交易量成長，包桃園市八德、龜山、大溪、觀音，台中市大甲、東區、太平、梧樓，以及台南安南、永康、安平、善化等行政區。

郎美囡指出，房地合一稅1.0在2016年上路，前後三個月房市交易量衰退約54％，相較下，房地合一稅2.0上路前後三個月，加上還有疫情因素，減幅約23％，所受影響相對小了許多，近一、二月來買賣移轉棟數已漸回溫，買盤大舉出籠，且價格逐漸走高之際，相對低價區更獲買方青睞。

(時報資訊)