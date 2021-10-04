時序入秋，且隨著疫情趨緩，超商、超市再拚點數經濟，爭相推出露營、野餐等戶外活動聯名加價購商品，包括7-ELEVEN自6日起推Kakao Friends及日本潮流戶外品牌CHUMS聯名集點送；全家則推出史迪奇、三眼怪等外出冒險主題；全聯推IP不敗Hello Kitty相關商品持續吸睛，期帶動第四季集點購拚出一成業績成長。

7-ELEVEN推Kakao Friends及日本潮流戶外品牌CHUMS聯名集點送，包括人氣主角萊恩、啵啵桃、暴走鴨以及近期爆紅的萌寵「春植」設計聯名限定露營元素，打造一系列實用又療癒的限量周邊，有望再帶動新一波集點潮。

全家便利商店推出「萌友限定！宇宙旅行團」集點活動，由史迪奇、三眼怪以「外出探險」、「療癒佈置」二大主題出擊，首推「MEA公仔」，將史迪奇、三眼怪加上科技感配件，以及台灣在地小吃元素，即日起至11月2日使用會員點數即可隨機入手，「外出探險」首推「行李箱與收包」、「側背包」、「隨行杯&提袋」，有望再帶動新一波秋季旅遊買氣。

全聯繼上半年推出KAKAO FRIENDS飲料冰品積分樂活動後，緊接著下半年再迎來「國際萌主」Hello Kitty登場，自10月起推出一系列兼具療癒與實用的居家料理好物，全聯預計在Hello Kitty可愛魅力加上日用品三重優惠、與超殺預購好康吸引下，可望帶動日用品相關業績較去年同期成長一成。

(時報資訊)

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