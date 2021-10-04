台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉表示，細胞療法治療新冠肺炎，已吸引國際藥廠積極搶攻，而為加速我國廠商研發速度，建議可將恩慈療法數據納為臨床試驗的資料，以真實數據作為證據，加速取得藥證，前進國際打世界盃。

林世嘉表示，生技投資熱潮已由免疫療法轉向再生醫療，預期全球再生醫療產值2025年將達1,240億美元，也引國際大廠爭相卡位，除了大藥廠忙於併購再生醫療公司外，新創的再生醫療也獲投資界青睞。而國內廠商在這一波新冠風暴中，也積極搶搭疫苗、藥物和細胞治療商機，政府應趁此機會，祭出符合國際的法規，帶動產業升級。

有鑑於細胞療法治療新冠肺炎已成趨勢，且目前更以治療急性呼吸窘迫症候群（ARDS）最受關注，生技中心執行長吳忠勳表示，樂觀以待以間質幹細胞治療ARDS，雖然細胞治療的運作機制比起分子藥物較為複雜，但仍應針對運作機制有充足的研究，以及在研發初期就將利益攸關者納入研究當中，以提高產品研發成功率。

林世嘉表示，由美國Athersys技轉引入間質幹細胞（MSC）的日本細胞治療公司Healios，今年8月發表利用骨隨間質幹細胞藥物治療肺炎引發的ARDS、和COVID-19感染造成肺炎引發之ARDS的臨床二期試驗結果，其療效指標不僅呈現不錯的效果，其給藥90天後，用藥者平均減少死亡率39％。為此，HLCM051治療肺炎引發之ARDS已獲得日本厚生省孤兒藥資格，若HLCM051的GMP生產獲得查廠通過，Healios將申請新藥上市，指標意義濃厚。

林世嘉認為，若能將恩慈療法數據納為臨床試驗的資料，將可望為廠商帶來不錯的契機。

(時報資訊)