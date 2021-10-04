新冠疫情持續上演，全球積極尋找解方，除了疫苗、藥物加速開發外，以細胞療法治療新冠肺炎也成趨勢；據統計，全球已有70多件以再生醫療投入此領域的臨床試驗，台廠也爭相卡位，長聖、訊聯、宣捷幹細胞，均已透過恩慈療法布局，拚進國際賽局。

台安生技總經理林世嘉表示，新冠肺炎疫情從2019年底爆發至今，已在全球造成超過2億人染疫，死亡人數將近約500萬人，國外大廠如澳洲Mesoblast等，紛紛看中間質幹細胞的潛力，以其作為治療急性呼吸窘迫症候群的利器，臨床試驗亦已進入第二或第三期；以台灣醫療水平，加上特管法開放，再生醫療法規也有機會過關中，台廠應加速布局。

據統計至7月截止，全球已有70多件以再生醫療治療新冠肺炎的臨床試驗，已進入二、三期臨床的件數分別為32、8件，其中更以急性呼吸窘迫症候群（簡稱ARDS）的治療最熱門。國際研究指出，間質幹細胞（MSC）可大幅改善重度患者的存活率。

長聖副總徐偉成表示，全球間質幹細胞市場將於2027年以前達到26億美元規模，而新冠疫情的肆虐，在病毒傳染尚看不到終點，且可能會成為流行疾病中，將是產業界可以著墨的重要領域。

徐偉成認為，除了肺部疾病外，新冠肺炎亦可能會引起腦部、腎臟與心肌的長期且全身性系統問題，而為加強間質幹細胞對於新冠肺炎相關症狀的治療效果，長聖繼已有五位重症患者平安出院後，目前正在研發利用「雙路徑」，即透過靜脈與動脈回輸間質幹細胞，以提高細胞作用量，增加抗發炎及組織損傷修復療效。

很早投入細療法研究的宣捷幹細胞，針對ARDS適應症，UMC119-06目前正執行臨床試驗，預計在二年後進入人體臨床二期試驗。總經理吳世揚表示，該新藥已在雙和醫院執行新冠肺炎併呼吸衰竭使用。

(時報資訊)

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