鑑於台積電去年在南科擴廠時，曾爆發嚴重的缺工問題，現在國內疫情仍未解除，影響移工入境，若台積電再來高雄設廠，鋼構業、鋼筋業及螺絲業等部分業者擔憂，缺工和人才排擠的問題恐日益嚴重。對此，中鋼董事長翁朝棟表示，因產業之間有區隔，對人才排擠影響不大。

翁朝棟指出，台積電若來高雄設廠，對人才的吸納將有很大幫助，像一些北漂的人才就可以留在高雄，不必離鄉背井遠赴中北部找工作，尤其對中山大學與成大等相關科系的學生來說，更具吸引力，因可留在南部發揮所長，另可充實金融服務業人力。

螺絲大廠聚亨董事長黃文松也表示，雖有螺絲業擔心台積電來高雄設廠，有人才排擠疑慮，但他沒有這樣的想法，因產業技術層次不同，只要善待員工，應可留住人才。

不過，仍有一些螺絲業者認為，有些年輕人比較響往科技業，喜歡到知名企業上班，對傳產業不感興趣，今年各廠紛傳缺工情況，加上疫情影響移工入境，如台積電效應擴散，恐傳產人才與人力缺乏問題日益嚴重。

另有鋼筋和鋼構業者指出，台積電去年在南科擴廠時，曾爆發嚴重缺工問題，尤其缺乏板模工、綁鐵工、焊接工等人力，導致工資爆漲，當時綁鐵工一天工資漲到3,000～4,000元，焊接工工資更漲到5,000～6,000元，甚至1萬元，還不一定找到工人，擔心問題重現。

對於鋼鐵業缺工問題，台灣鋼鐵公會表示，已向工業局、勞動部等相關單位反映，將考慮透過修訂法規等方式，來解決人力不足問題。

(時報資訊)

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