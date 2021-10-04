台積電高雄設廠效應擴大，因未來建廠需求包括有鋼構、H型鋼、鋼管、鋼筋等相關鋼材，預期中鋼、中鋼構、美亞、豐興、東鋼等相關鋼廠可望受惠。對此，中鋼董事長翁朝棟表示，台積電要來高雄設廠，不僅對整體產業是一大利多，而且建廠工程中對用鋼產業幫助很大，因此樂觀其成。

翁朝棟認為，台積電要來設廠，不僅增加更多就業機會，而且可提振各產業消費能力，帶動地方經濟發展，尤其對鋼鐵產業鏈帶來很大商機。惟來高雄設廠，供電供水的穩定性相當重要，相信供電不成問題，至於供水方面，可建議利用再生水，像中鋼現在就利用鳳山污水廠處理過的再生水來輔助用水，以降低工業用水壓力。

據瞭解，台積電擬在中油高雄煉油廠舊址興建二座12吋晶圓廠的消息傳出後，有相關業者主動向台積電方面查詢，雖未獲得正面答覆，但也沒有否認，顯然這項建廠計畫愈來愈有譜了，目前只差在整地、供電及供水等問題待解決而已。

鋼構業者指出，根據台積電以往在中科和南科的建廠經驗，譬如3奈米的廠房工程，所需的鋼構數量約1.3～1.5萬公噸，若高雄廠要建6奈米廠房，預估每座廠需要鋼構數量更多、達到2萬公噸左右，其中鋼板材料需要7,000公噸左右，H型鋼需要1.3萬公噸，預期中鋼構、東鋼、長榮鋼、春源等四大鋼構廠都可望受惠。

除鋼構產品外，美亞、高興昌等鋼管廠過去在台積電新竹、中部、及現在建廠中的南科廠，也都有供應鍍鋅鋼管給台積電。對此，美亞副理吳倫吉表示，該公司向中鋼、中鴻採購熱軋鋼材，再來加工製成鍍鋅鋼管，而鍍鋅鋼管主要用於廠房的消防管和水管，對於台積電要來高雄設廠，業者將有機會爭取鋼管商機。

此外，豐興、威致等鋼筋業者指出，科技大廠建廠過程中，主要是連續壁工程需要使用鋼筋材料，估計一座廠房需要的鋼筋數量達3～5萬公噸，豐興近二年來交給包括台積電等南科建廠的鋼筋數量達到3～4萬公噸，且威致也有就近供應台積電等南科建廠所需的鋼筋產品，數量也達到3～4萬之譜。因此業者咸認為，未來台積電若來高雄設廠，他們都有機會獲得供料商機。

(時報資訊)