大陸能耗雙控在全球大宗原物料市場投下變數，近期大陸搶煤保供電，推升亞洲燃煤價格，也讓海岬型船運價有撐。繼海岬型船BCI指數9月30日小幅回檔後，1日再起漲122點、至9,066點，帶動綜合指數BDI站上5,202點，海岬型船日租金也上漲千美元來到75,190美元，BCI指數、日租金及BDI指數同創2008年9月來新高。

同時據外電報導，被視為亞洲燃煤市場指標之一的澳洲Newcastle燃煤價格上周升至每噸203美元，也超越2008年7月創新高。冬季將至，大陸產煤不足，電廠預料將增加進口煤炭量確保供電。

除了煤炭，大陸鋼鐵限產對進口鐵礦石需求量也受關注，目前鋼鐵產能影響較大的可能是電爐製程為主的鋼廠，高爐製程為主的鋼廠影響較小。高爐製程以鐵礦石為原料，加上當地鐵礦石生產成本高、含鐵量低，大陸仍持續增加鐵礦石進口。

據統計，9月BDI平均指數為4,133點，BCI平均指數為7,203點，海岬型船平均日租金59,742美元。航運經紀商Alibra Shipping表示，第三季BDI漲勢主要由BCI帶動，受惠巴西與澳洲鐵礦石出口量增、大陸與歐洲煤炭需求殷切、大陸港口壅堵等。

大陸占全球散裝航運貿易量半數以上，動見觀瞻。業界分析，中、澳貿易關係緊張，大陸去年開始抵制澳洲煤炭，今年來未見改善，澳洲增加出口至印度等地，大陸轉向印尼、俄羅斯等國進口，改變散裝航運市場。Clarksons預估2021年全球煤炭海運量成長約4％。

再者，大陸下令2021年鋼鐵生產總量不得超過2020年，導致鋼價及鐵礦砂價格動盪，鋼廠是否趁低價回補鐵礦砂庫存有待觀察。對照大陸8月鐵礦石進口量約8,300多萬噸，業界估至年底每月進口量大致維持在8,000多萬噸。Clarksons估今年大陸進口量減少2％，巴西、澳洲出口量分別增加6％、0.5％，全球鐵礦砂需求全年成長2％。

還有大陸港口壅塞問題，影響所有船舶運力吃緊，近期海岬型船在部分卸貨港，需待二個星期才能進港卸貨。

(時報資訊)