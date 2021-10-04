光耦合器應用層面擴大，今年以來處於供不應求狀態，進入下半年仍持續高產能稼動率，鼎元（2426）、光磊（2340）產能滿載，而導線架廠一詮（2486）產能也轉向光耦合器導線架，生產機台將擴增一倍，明年第一季放量。

光磊表示，光耦合器具備優異的電路隔離、控制與訊號放大等功能，廣泛運用於各種家電、消費性電子產品、車用以及工業設備，己成為電子相關產品不可或缺的元件，放眼未來5G、AI、工控自動化、車載零件電子化、以及電動車及其相關裝置如充電樁、電池管理系統等等的高速成長，都將推升對光耦合器數量與性能的需求。

光磊引用市調機構的資料顯示，光耦市場將由2021年的約14.9億美元成長至2025年的約17.9億美元，成長率約20％，其中高階的部份將從2021年的約8.7億美元成長至約10.7億美元，成長率更高達約23％。光磊在光耦合器累積30多年經驗，未來將強攻工控、車用市場。

鼎元的光耦合器第三季也維持滿載狀態，公司預期，滿載的情況將延續至第四季。

一詮則根據客戶的需求，擴充光耦合器導線架產能，一詮強調，光耦合器導線架是目前LED導線架主要成長動能，SMD因競價壓力大，成長有限，公司將SMD的電鍍線產能轉往光耦合器電鍍線，日前已向東貝租用廠房擴產，明年年初與今年初相較，機台將增加一倍，從四機8線增為八機16線，目前LED電鍍線的稼動率達100％，新產能可望於明年第一季投產。

(時報資訊)

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