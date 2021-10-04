全球電競PC暨電競顯示器市場雖自今年以來備受供應鏈缺料影響，但上半年出貨仍以雙位數年增幅超標成長，國際數據中心IDC預期全球電競PC（含桌上型及筆電機款）今年度出貨量將以逾一成年增幅、突破4,500萬台，電競顯示器更將以四成以上年增力道、突破2,000萬台創高。

預期直至2025年，全球電競PC／顯示器全球出貨量都將維持正成長走勢，可望為台灣主要品牌廠如宏碁（2353）、華碩（2357）及微星（2377）等後續的電競業務挹注動能，進而支撐其營運。

IDC指出，來自料件短缺及國際物流成本的提高，將持續影響2021年的整體PC及顯示器市場，不過以第二季出貨表現來看，全球電競PC／顯示器的總出貨量仍以19.3％的年增長、達1,560萬台，顯見市場需求依然強勁。

IDC並預估，今年全球電競PC的年出貨總量將以12％以上年增幅、成長至約4,600萬台，並在2025年增至5,230萬台，年複合成長率4.8％。至於電競顯示器今年度則更有超過42％的年增率，拉抬出貨量上看2,050萬台，此後亦以逐年創高的走勢，至2025年成長至達2,640萬台，年複合成長率達13.2％。

就市場規模而言，IDC預測電競PC暨電競顯示器的整體市場總規模將自2020年的430億美元，增至2025年突破600億美元，五年之年複合成長率為7.4％。

其中，電競PC產品ASP（平均銷售單價）呈微增走勢、從去年的925美元至2025年增至達1,007美元，不過電競顯示器產品ASP則將自去年的339美元、降至2025年的309美元。

資策會產業情報研究所MIC認為，全球疫情趨緩後，電競市場仍將因宅經濟、宅娛樂已成為生活常態，更被視為是社交互動的一環而持續成長，也因此是品牌廠擴大布局的重要領域之一。

法人看好華碩及微星，因電競營運比重分別高達四成及八成以上，同時又為全球顯示卡市占前兩大的板卡一線廠，將受惠電競市場升級需求，帶動下半年及明年的電競業務比重進一步提升、並挹注獲利能力。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意