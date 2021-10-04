台伺服器廠加速擴大非中產能，資策會產業情報研究所MIC預估，今年台伺服器廠在中國大陸的總產量比重，將首見低於五成，轉往如墨西哥、捷克、台灣甚至東南亞等地區。

近年包括緯創（3231）及旗下白牌伺服器大廠緯穎（6669）積極擴增在台灣、墨西哥之產能外，緯穎亦加快於馬來西亞建廠腳步，另英業達（2356）於台、墨、捷克等地的伺服器產能也陸續擴大占比。

MIC資訊電子產研中心資深產業顧問暨主任楊中傑指出，近年伺服器產業在美中貿易戰及科技戰白熱化之際，受美系品牌業者要求，加上考量資安議題，台伺服器主要代工業者加速降低在中國大陸生產比重，預估今年將從2016年時的近六成、降至43％，同時在台生產比重自1％提升至7％，其它產地則達五成。

為更貼近客戶、並考量降低關稅成本，墨西哥及捷克成為台灣以外的重要的伺服器生產基地，包括英業達、緯創與緯穎，和鴻海等台廠在該兩處皆有相當規模的廠區及產能。

其中，近兩年在非中地區大幅加碼擴產的緯創集團，針對伺服器相關業務分別於墨西哥、捷克及台灣等地擴大產能，緯穎日前更砸下約4.48億元、在馬來西亞柔佛洲買下兩筆工業用地，作為建置首座自有廠房所用，預計明年底前完工、2023年第一季正式啟用。另一方面，緯穎在台灣南科的廠區也可望在關係企業啟碁完成搬遷新廠後，能取得更多產線的擴增空間。

此外，英業達先前亦已於董事會中通過將斥資7,590萬美元、於墨西哥進行擴產，至於鴻海隨後也透過新加坡子公司增資墨西哥廠，預計將以1.8億美元擴充該處產能。

MIC預估，台伺服器廠今年總出貨量將以5.2％年增率、達1,035.6萬台，2022年再增長至達1,097.9萬台，年增6％。其中，來自ODM Direct的白牌伺服器在整體台廠伺服器出貨量比重，亦將在今年首度突破35％，明年進一步增至35.5％，顯示雲端資料中心將成為台伺服器產業後市的出貨重要動能，台業者也將持續擴大布局、爭取雲端服務業者的訂單。

(時報資訊)

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