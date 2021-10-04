先前市調機構對於9月面板報價釋出爆炸性的訊息，部分尺寸甚至出現單月15％以上的跌幅，讓面板廠和系統廠跳腳抗議，大喊不可能！

面板廠表示，有的報價是把特殊交易如價格返還（rebate）等算進報價當中，並非一般市場均價，而市調機構報價離譜，讓面板業界都受傷。

9月電視面板價格崩跌，部分市調機構所公布的某些尺寸的價格甚至出現單月15％以上的跌幅、報價過低，由於有中小品牌拿著市調機構報價回頭來殺價，加重面板價格跌勢，讓面板廠和品牌廠商大呼離譜，紛紛出面向市調機構和媒體表達抗議，指出價格變動幅度太大、已經偏離現實。

有許多家面板廠甚至退訂報告，還有面板廠以及電視品牌廠將某家市調機構的報價移出其面板訂價機制。

面板廠表示，從近兩年價格走勢來看，大尺寸及中小尺寸電視面板的價格周期性出現歧異，換句話說，10.5代廠和8.5代／8.6代廠、以及其他世代的競爭格局形成不同的循環方式，也就是出現雙循環模式。55吋以下電視面板在8.5代／8.6代、7.5代等生產線生產，因此價格連動性高。

不過60吋／65吋、70吋／75吋面板目前集中在10代／10.5代廠的生產，有10.5代廠產能的面板廠只有京東方、TCL華星、以及鴻海集團的SDPG，全球也只有六座10.5代廠，因此60吋以上的超大尺寸電視面板產品另外形成一個產品循環。隨著10.5代廠產能放大，65吋、75吋面板供給增加，逐漸躍居主流電視尺寸，隨著市場需求量放大，價格走勢也相對平穩。

面板廠強調，今年旺季拉貨提前結束，第四季面板需求減少，不過中國和韓國面板廠提前調節產能利用率，台灣面板廠也針對不同產品線做產能調整，積極調節面板產出，期望面板價格跌勢能盡快獲得控制，維持穩定的營運表現。

(時報資訊)