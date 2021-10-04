第三季電視面板價格跌幅超出預期，面板廠罕見地快速反應，立刻減產救市。據了解，中國面板廠都針對10.5代線、以及部分8.5代／8.6代線減少投片，LGD也規劃第四季逐月縮減投片量。部分面板廠減產高達兩位數的幅度，隨著面板廠快速調節產能，第四季面板價格跌勢可望逐月收斂。

電視面板價格第三季反轉向下，8月下旬之後跌勢更是意外地擴大，甚至出現單月10％以上的跌幅，造成市場恐慌。不同於過去往往要等到面板價格跌破成本價位、甚至下探現金成本之後，面板廠才被迫減產，今年面板廠在面板價格還有利潤時，就提前減產，而且此次減產還是由中國面板廠率先發動，要及早減產救市的意味相當濃厚。

據了解，京東方去年收購中電熊貓的成都8.6代廠和南京8.5代廠已經率先減產，其中月投片量合計減少7.5萬片，減產幅度逾三成，而京東方旗下兩座10.5代廠也將從10月起減產，月投片將各減2萬片，減產幅度超過一成。TCL華星10.5代廠10月起投片量也計劃減少2萬片，減產幅度約一成。此外，惠科也正在檢討投片計畫，並且放緩新產能拉升的速度。

除了中國面板廠之外，韓國面板廠LGD也從9月開始減產，以電視面板為主的廣州8.5代廠每個月將減少2萬片的投片量，至於位在坡州的8.5代廠也會縮減1萬片的產能，另外7.5代廠第四季將減少3萬～4萬片的投片量，整體來看，LGD減產幅度也超過一成。

TrendForce資深研究副總邱宇彬表示，第四季電視面板下跌趨勢不變，不過32吋等小尺寸電視面板價格因為第三季跌幅高達三成，快速向成本價位逼近，因此預期中小尺寸電視面板價格跌幅在第四季會有所收斂。至於65吋、75吋電視面板在備貨需求告一段落之後，第四季價格也會持續走跌，10月價格跌幅約18～20美元。

第三季面板價格崩跌之後，品牌一方面觀望價格走勢、一方面也要觀察接下來雙十一和黑色星期五等促銷旺季的銷售狀況，整體需求還是偏弱。不過在面板廠大動作啟動減產、積極控制產出之後，第四季面板價格跌幅有機會逐步收斂。

(時報資訊)