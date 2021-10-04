六大壽險公司2021年究竟會賺多少？第四季獲利將有三大變數，第一是「配速」，即六大壽險公司對2022年景氣及市場的預期，若無法再維持獲利高成長，也要避免大衰退；二是「匯率」，業者多表示要為新台幣兌美元升破27.5元預作準備，必要時將增提外匯準備金；三是「轉向」，投資型保單銷量已到高點，有公司已打算部分轉回傳統壽險，將增加保單初年度成本。

2018～2020年的三年間，六大壽險公司第四季都是年度獲利最低一季，主要是各公司都會在達成年度獲利目標時，趁機實現回升無望的有價證券虧損、增提各類準備金，尤其外匯準備金，尤其2018年第四季更因資本市場回檔、匯兌成本又高，有公司大量增提準備金等，六大公司單季稅後虧損逾213億元。

今年前三季六大壽險公司稅後獲利已逾3,000億，各家公司都已超過去年全年獲利，再賺下去，2021年獲利成長幅度將逾50～100％，基期墊高成為2022年經營一大挑戰，各公司評估2022年的經濟景氣、資本市場可能走向，預估明年獲利能力，若不能再次高度成長，也要預防獲利懸崖式衰退，估第四季會放緩獲利速度，避免今年衝過頭。

其次8月底六大壽險公司帳上外匯準備金合計僅剩231億元，比2020年底少逾164億元，六家公司外匯準備金水位都不算高，壽險業先前亦都預估新台幣兌美元會不斷挑戰27.5元大關，所以不排除第四季會有公司打算一次增提多一點外匯準備金，作睛天儲糧，增提準備金即費用增加，亦影響當季獲利。

第三是六大壽險公司中如國壽、台壽及富邦人壽今年投資型保單銷量都創新高，據了解，壽險公司內部評估，若一直大量銷售投資型保單，過度依賴某一類保單，商品組合不夠健康，第四季考慮調整銷售步伐，增加傳統壽險銷售量，屆時初年度成本就會增加，若又不大量實現資本利得支應，則新契約業績亦是第四季獲利變數。

(時報資訊)