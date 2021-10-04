2021年壽險驚奇年將進入末升段，六大壽險公司前九月累計獲利將衝破3,000億元大關，續創歷史新紀錄，但第四季將進入「儲糧期」，特徵是獲利腳步放緩、等待逢低進場加碼機會、考慮增提相關準備金等，最後三個月恐是六大壽險今年獲利最低的一季。

市場推估國泰、富邦、南山、中國、台灣及新光等六大壽險公司，9月單月獲利應還是「不錯」，極大機率在150～300億元之間，理論上會比8月合計稅後獲利322億元「略低」，主要是9月原本就有部分股利入帳，但比8月會少一些，各家壽險公司獲利已高，9月看來並沒有再特別大量實現資本利得，9月匯兌成本亦不高，獲利步伐應算「平穩」。

若9月單月稅後獲利逾150億元，則六大壽險累計前9月稅後獲利就會超過3,082億元，續創同期及全年新高。

9月資本市場出現「亂流」，主要是原本預估恒大應可度過難關，卻出現還款困難，加上大陸無預警能耗雙控，限電限產等措施，讓全球資本市場都受到波動，台股及美股等9月都跌逾3～4％，加上美國聯準會（Fed）將執行縮表及對通膨預期延長，債券殖利率反彈，市場預估，六大壽險公司9月淨值應蒸發逾新台幣1,500億元。

但壽險業者強調，淨值下降只是短期現象，並不用擔心，也不會因此有什麼「拋售」有價證券的動作，六大壽險持有約新台幣3兆元的國內外股市部位，仍有不少未實現獲利，股市若回檔，只是未實現獲利減少，但會出現逢低進場的機會，第四季本來就是壽險公司的「儲糧期」，即會再進場投資，為2022年獲利先儲備新能量。

其次是6月底六大壽險淨值比多數在7～12％以上，即便以最壞情況推估淨值少30％，主要公司淨值比都仍在5～7％以上安全水位，但業者分析，只要全球資金仍是淹腳目，資本市場回檔恐有限，如美股10月1日又回升到34,000點以上。

再者，年底才會算正式的資本適度率（RBC）與淨值比，若股市回檔，RBC的逆景氣循環將啟動，係數會下降，反而有利壽險公司逢低加碼股市。

每年第四季多是壽險獲利較少的一季，主要是獲利目標多數前九月就已達成，第四季會檢視是否要額外增提壽險準備金、外匯準備金，獲利有可能會下降。

(時報資訊)