大陸房市「金九」行情落空。市場研究機構克而瑞地產研究中心2日公布，9月百強房企單月銷售操盤金額為人民幣（下同）7,596億元，月減1.8％（9月業績規模月增率首次下降），年減36.2％，為連續第三個月下滑。

澎湃新聞報導，操盤業績是以企業操盤為口徑，即某建案為多家房企合作開發，則該建案的業績僅歸入操盤企業。反映出企業的行銷、操盤能力。

克而瑞指出，超過九成的百強房企9月業績與2020年同期相比衰退，其中六成企業跌幅大於30％。值得注意的是，包括前三十大房企在內，有近九成企業單月業績不如上半年的月均水準。

克而瑞表示，單月權益銷售排行榜排名前五的地產商分別為碧桂園、融創中國、保利發展、萬科地產、綠地控股，銷售額分別為404.4億元、255億元、247.9億元、234.2億元、194.4億元。

距2021年結束還剩下最後三個月，但第四季的形勢不樂觀。截至9月底，有近半數的房企目標完成率不到70％，第四季去化壓力較大。克而瑞認為，「房住不炒」仍然是房地產調控的主基調，在此背景下，新屋、中古屋市場、金融供需兩端、土地市場等領域面臨全面監管，並對行業帶來不可逆轉的變化。

克而瑞指出，接下來的第四季，房企整體融資環境將保持收緊態勢，迫使房企繼續去槓杆、降負債。居民信貸政策難言鬆綁，確保居民槓桿率穩中有降。熱點城市仍會維持調控目標，但因下半年以來市場持續降溫，預料第四季政策加碼的頻率將顯著低於第三季，甚至會出現政策空窗期，但整體房市持續降溫的趨勢難以扭轉。

(時報資訊)