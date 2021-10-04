大陸各地房市愈來愈分化。大陸多個一、二線城市為了防止房市過熱，2021年以來先後公布二手房（即中古屋）指導價政策。反觀三、四線城市房價持續下跌，包括湖南省岳陽市、河北省張家口市等多個城市針對開發商降價的情況公布「限跌令」。

澎湃新聞報導，早在8月11日，岳陽市通知指出，要求四個市區新建案銷售實際成交價不得低於備案價格的85％，否則不予網路簽約，該市成為2021年打響「限跌令」第一槍的城市。此後，廣西省桂林市、河北省唐山市與張家口市等多個城市也相繼祭出「限跌令」。

深圳商報報導，浙江省湖州市2日發出「湖州市商品房購買風險提示」，其中一條指出「開發企業以明顯低於市場價銷售商品房的，就是風險」，則被市場視為變相的「限跌令」。

在大陸中古屋成交規模方面，根據克而瑞地產研究中心資料顯示。9月大陸十個重點城市中古屋成交規模年減44％至359萬平方公尺。其中，成都、大連、青島成交量分別下滑41％、36％、69％，跌勢之慘足見當地房市已陷入冰點。

另一方面，一、二線城市房價卻呈現兩樣情。自2021年以來，已經有上海、廣州、深圳等11個城市公布中古屋指導價政策。此政策透過指導價與銀行放貸額度掛鉤，引導銀行合理發放中古屋貸款，藉此防堵投資客利用信貸資金炒作房價。

針對「限跌令」成效，中國新聞週刊援引廣東住房政策研究中心首席研究員李宇嘉分析，「限跌令」可以緩減下跌的節奏，但無法阻止下跌的進程。要保持房價平穩，短期內，要合理評估在售庫存與潛在庫存，降低房市增量供應區域，守住房市的基本盤，做到房市下限有支撐。長期來看，則更要鞏固產業及人口基礎。

另外，中金宏觀組3日發表報告指出，大陸房地產面對的不確定性較大。自2020年第四季以來，房地產的調控逐步加碼，開發商的多方融資管道均逐步收緊。儘管房地產調控有利於大陸經濟的中長期發展，但短期內可能對經濟造成下滑壓力。與此前房市衰退不同的是，此次房地產週期下滑的過程中，隨著個別指標性房企的債務風險暴露，對產業鏈產生一定外溢效應，並影響民眾購房信心。

(時報資訊)