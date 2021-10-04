大陸汽車業缺晶片問題，也開始影響到中古車市場。新車供應不足導致中古車市銷售升溫，近日還傳出大陸中古車經銷商為「搶貨」，直接提出以原價回收多款熱門車型，引起市場熱議。另有經銷商連展示用車都以售罄，空空如也的展廳讓消費者傻眼。

中新網報導，近期大陸網上傳出中古車經銷商以高價回收車輛的廣告，回收車款主要為賓士和BMW等高級轎車的熱門款，標榜只要行駛里程不超過1.5萬公里，符合「準新車」車況，經檢測後就會以「發票價」購買。業內人士指出，由於2021年新車價格普遍上漲至少一成，即便用2020年原價回購，車商大約還有一成的利潤。

報導稱，汽車行業分析師張翔表示，「過去中古車市場從沒有這樣的情況！」，儘管這只是部分經銷商的活動，但也透露汽車業缺晶片所產生的市場效應不斷擴大。

張翔表示，過去9月、10月都是車市銷售旺季，但2021年面臨車廠因晶片斷供不得不減產，交車時間至少延長約四～五個月，如果選擇特殊顏色或內裝，最少要等待半年以上。不僅如此，造車新勢力也面臨著無車可賣的窘境。以大陸新能源車蔚來汽車來說，8月共交付5,880輛，較上月下降35％，創下半年新低，原因正是缺車。

報導稱，幾乎所有經銷商連展示車都已售罄。一家蔚來汽車銷售大廳就空空如也，銷售員只能對前來看車的消費者歉然道，「目前真車都賣完了，要不要先看下模型」，撲空的消費者只能傻眼。

瓜子二手車聯合創始人、副總裁王曉宇表示，目前二手車電商平台的車價走勢平穩，未出現大幅上漲，但若新車供應緊張持續加劇，終端價格上漲，不排除中古車價格也會跟進上漲。

(時報資訊)