2021年以來的全球缺晶片潮愈演愈烈，汽車市場首當其衝，也讓微控制器（MCU）車用晶片成為大陸半導體國產替代最熱門的市場。包括兆易創新、雲途半導體、芯海科技等多家大陸半導體企業宣布研發出車用MCU，最快2022年可量產。

另一方面，大陸車企面臨晶片難求的窘境，也開始重新調整供應鏈嘗試以多方突圍。包括直接和晶片設計廠商建立合作關係，從源頭保障晶片供給無虞；另還有車企開始自研晶片，力圖將晶片設計與生產掌握在自己手中。

集微網報導，新能源車和傳統燃油車相比，是以電機替代了汽油發動機並增加了動力電池，整車控制器和電池管理系統（BMS）應用的增加，也帶動MCU晶片市場的快速增長。據前瞻產業研究院的報告統計，2021年大陸MCU市場規模可望達到人民幣（下同）365億元，預計到2025年將增長至483億元，極具發展潛力。

報導稱，儘管中高級的MCU市場長期被國外大廠壟斷，但大陸國內半導體企業也急起直追，爭相布局汽車MCU市場。8月，兆易創新推出第一顆MCU車用晶片，預計年底提供樣品供客戶測試，力爭2022年中實現量產。

8月底，國產MCU車用晶片公司雲途半導體宣布，已和小米達成戰略合作並獲得小米長江基金的戰略投資，將加速該公司車規級MCU的技術研發以及在汽車車身、底盤、動力、安全等核心領域的市場開發和產品規劃。9月，芯海科技表示，車規級訊號鏈MCU晶片已導入新產品設計，可適用於新能源汽車和傳統汽車等。

此外，大陸車企也在展開自救行動。首先，不少車企正試圖繞過晶片經銷商，直些和晶片設計廠商簽署合約，從源頭確保穩定供貨。其次，部分汽車廠商開始投入晶片設計研發，例如北汽與imagination成立了晶片公司；或是多家車企已和芯馳科技等自動駕駛AI晶片廠商直接建立合作關係等。

報導稱，車企自研晶片成為大陸汽車行業的顯著趨勢。譬如比亞迪的車用級IGBT晶片已大規模量產和整車應用，並且正在計畫自建車用級碳化矽（SiC）半導體產線。另有不少造車新勢力也傳出自研晶片的消息，這些車企無不希望將晶片設計與生產掌握在自己手中，致力突圍缺晶片困境。

(時報資訊)