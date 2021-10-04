印度準備今年之內，自行生產mRNA新冠疫苗，這對正在壯大的印度製藥業來說可謂一大突破，全球新冠疫苗生產可望再添生力軍。

全世界不少製藥公司想仿照輝瑞和莫德納的成功經驗，自行推出mRNA（信使核糖核酸）技術的新冠疫苗。在印度總理莫迪敦促下，印度製藥業者志在成為mRNA疫苗生產的佼佼者，Gennova Pharmaceuticals期盼能拔得頭籌。

印度藥廠Gennova的mRNA候選疫苗HGCO19，由政府贊助部分資金，是Gennova與西雅圖生技公司HDT Bio Corp共同開發。

Gennova執行長辛赫（Sanjay Singh）表示，HGCO19的主要特性在於，可保存在攝氏2度到8度的環境，方便在中低收入國家配送，這些地區的儲存及物流設備匱乏是一大挑戰。莫德納及輝瑞／BNT研發的mRNA疫苗，必須超低溫保存。

相較現有的mRNA疫苗，Gennova開發的HGCO19簡化製作流程，利用所謂的冷凍乾燥（lyophilization）程序，讓疫苗變成粉末狀，如此更穩定也更好運送，而且無須超低溫儲存。疫苗粉末可拿稀釋液溶解，然後再施打。

美國輝瑞和德國生技公司BioNTech也展開研究，評估新冠疫苗以冷凍乾燥法保存的成效，結果可望於今年稍後公布。

Gennova候選疫苗還有一大特色，就是採用自我擴增（self-amplifying）mRNA技術，而非不可複製（non-replicating）mRNA。Gennova執行長辛赫指出，這麼一來即便施打劑量較少效果不減，而且能降低副作用。

Gennova候選疫苗經初階研究發現安全有效，印度藥品監管機構8月批准進入第二階段和第三階段臨床試驗。Gennova已於9月展開第二期臨床試驗，期盼10月中在全國啟動第三期試驗，這兩個階段實驗招募約4,400名受試者。

(時報資訊)