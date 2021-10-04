印度準備今年之內，自行生產mRNA新冠疫苗，這對正在壯大的印度製藥業來說可謂一大突破，全球新冠疫苗生產可望再添生力軍。

　全世界不少製藥公司想仿照輝瑞和莫德納的成功經驗，自行推出mRNA（信使核糖核酸）技術的新冠疫苗。在印度總理莫迪敦促下，印度製藥業者志在成為mRNA疫苗生產的佼佼者，Gennova Pharmaceuticals期盼能拔得頭籌。

　印度藥廠Gennova的mRNA候選疫苗HGCO19，由政府贊助部分資金，是Gennova與西雅圖生技公司HDT Bio Corp共同開發。

　Gennova執行長辛赫（Sanjay Singh）表示，HGCO19的主要特性在於，可保存在攝氏2度到8度的環境，方便在中低收入國家配送，這些地區的儲存及物流設備匱乏是一大挑戰。莫德納及輝瑞／BNT研發的mRNA疫苗，必須超低溫保存。

　相較現有的mRNA疫苗，Gennova開發的HGCO19簡化製作流程，利用所謂的冷凍乾燥（lyophilization）程序，讓疫苗變成粉末狀，如此更穩定也更好運送，而且無須超低溫儲存。疫苗粉末可拿稀釋液溶解，然後再施打。

　美國輝瑞和德國生技公司BioNTech也展開研究，評估新冠疫苗以冷凍乾燥法保存的成效，結果可望於今年稍後公布。

　Gennova候選疫苗還有一大特色，就是採用自我擴增（self-amplifying）mRNA技術，而非不可複製（non-replicating）mRNA。Gennova執行長辛赫指出，這麼一來即便施打劑量較少效果不減，而且能降低副作用。

　Gennova候選疫苗經初階研究發現安全有效，印度藥品監管機構8月批准進入第二階段和第三階段臨床試驗。Gennova已於9月展開第二期臨床試驗，期盼10月中在全國啟動第三期試驗，這兩個階段實驗招募約4,400名受試者。

(時報資訊)

#印度 #mRNA #Gennova #新冠疫苗 #HGCO

主要市場指數

紐約道瓊
34326.46 +482.56(1.43%)
10/02
S&P500
4357.04 +49.50(1.15%)
10/02
Nasdaq
14566.70 +118.10(0.82%)
10/02
費半指數
3261.18 +3.09(0.09%)
10/02
日經225
28589.32 -181.75(0.63%)
09:06
南韓KOSPI
3019.18 -49.64(1.62%)
10/01
香港恆生
24575.64 0.00(0.00%)
09/30
上證指數
3568.17 +31.88(0.90%)
09/30
深圳成指
14309.01 +230.01(1.63%)
09/30
英國FTSE
7027.07 -59.35(0.84%)
10/01
法國CAC
6517.69 -2.32(0.04%)
10/02
德國DAX
15156.44 -104.26(0.68%)
10/01

延伸閱讀