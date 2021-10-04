新冠肺炎疫情爆發後，美國與中國大陸相繼成為帶動全球經濟復甦的火車頭，如今挾著超高的疫苗接種率，以及超刺激的財政貨幣政策，歐洲被專家看好有機會成為帶領全球復甦的新火車頭。

歐洲經濟實力看強一來是因為復甦力道比預期強勁，再者是已避開困擾美國與中國大陸經濟前景的一些重大風險。

標普全球信評上周宣布調高歐洲經濟成長預測，今年成長率由4.4％調升至5.1％，調升理由是經濟產出與勞動市場大幅好轉，以及企業投資大幅擴增。

經濟合作暨發展組織(OECD)也持類似看法，上周將今年歐洲經濟成長率上調至5.3％，較5月報告調升1個百分點。標普預估，歐洲經濟產值今年底前就可回到疫情爆發前的水準，比原先預期提早一季。

歐洲經濟加速復甦主要得利於歐盟的疫苗接種計畫，歐洲疫苗施打呈現後發先至，開打較慢的歐洲如今成年人的完整接種率已超過72％，還高於美國的66％。

疫情爆發後政策面快速回應也是一大關鍵，歐洲央行立即祭出超大規模的購債方案，各國政府同時也採取各種紓困措施。

另一個有利經濟成長的因素為市場游資充足，標普指出，歐洲消費者的超額現金準備已來到3,000億歐元(3,500億美元)，如今這批消費大軍已開始消費，將刺激經濟活動加溫，尤其是服務部門。相較之下，美國與中國大陸則都面臨多項逆風。

美國方面，疫苗接種率出現難於向上提升，至少施打一劑疫苗的覆蓋率在七大工業國(G7)中排名最後一名。OECD上周將美國今年經濟成長預測調降至6％，較前估值下修0.9個百分點。OECD新估中國今年經濟成長率將達8.5％，但經濟調查數據顯示，8月經濟成長或已停滯。

(時報資訊)