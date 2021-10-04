當選自民黨總裁的岸田文雄預料將就任日本第100任首相，計畫出席10月30、31日在義大利羅馬舉行的G20峰會。圖／路透 在4日舉行的日本臨時國會，日前當選自民黨總裁的岸田文雄（64歲）預料將順利就任日本第100任首相，新內閣人事已大致底定。岸田計畫出席10月30、31日在義大利羅馬舉行的二十國集團領袖會議（G20峰會）。

在人事安排，茂木敏充留任外務大臣，岸信夫留任國防大臣。

松野博一內定官房長官。公明黨副黨首齊藤鐵夫可望擔任國土交通相，自民黨政調會長代理的後藤茂之將任厚生勞動相。原國土交通副大臣金子恭之將任總務大臣。

財經內閣方面，前環境大臣鈴木俊一出任財務大臣，經濟財政再生相由山際大志郎出任。文部科學相萩生田光一轉任經濟產業相。

這次參與自民黨總裁選舉敗北的野田聖子將出任少子化相與地方創生相。

另外，岸田文雄決定新設負責經濟安全保障事務的閣僚職位，以應對美中對立等國際秩序變化，預定人選是眾議員小林鷹之。

這次岸田的20人內閣預計10餘人將是首度入閣，女性閣員僅3人，除野田聖子外，還有數位相牧島與疫苗接種擔當相堀內詔子。

預計岸田將在新內閣啟動後指示制定數十兆日圓的經濟對策，希望在眾議院選舉後，通過使2021年度追加預算，並推進2022年度預算編制工作。

日媒猜測，岸田文雄基本決定在本屆國會會期末的14日解散眾院，並於11月7日舉行眾院選舉。不過，11月2日發佈公告、14日投計票，也是另一個選項。

(時報資訊)