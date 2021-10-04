分析師表示，美國木材價格近來漲了100美元，但漲勢還沒結束。圖／美聯社 芝加哥木材近月期貨價格 美國木材價格繼今年初暴漲又暴跌後，8月底以來再度上漲40％。儘管分析師認為最新一波漲勢不至於重演年初價格大起大落的循環，但仍意味著原物料價格短期內居高不下。

先前木材價格自高點下滑後，建商及其他木材買家原本期望木材期貨價回到2015至2019年的均價357美元左右，沒想到8月底以來芝加哥木材近月期貨價又上漲40％，目前約在每千板呎625.10美元。

森林經濟顧問公司木材分析師詹克（Paul Jannke）表示：「木材價格近來漲了100美元，但我們認為漲勢還沒結束。未來幾年木材均價確實會下跌，但仍舊會高於歷史水平。」

今年初木材期貨價衝上1,711.20美元高點後，令政府及投資人擔心通膨加速升溫。聯準會主席鮑爾近日出席國會時表示，今年通膨飆漲比預期中更全面性也更持久，主因是上游供應鏈問題至今未解。除了木材價格之外，天然氣價格也在第三季上漲61％，燕麥期貨價也屢創新高。

原物料價格飆漲讓各行各業都吃不消。油漆製造商Sherwin-Williams近日下修全年財測，主因就是溶劑及鋼價昂貴。今年9月颶風艾達襲擊美國又造成化工廠停工，墨西哥灣天然氣產能也因此減少。

諸如Lennar Corp及Toll Brothers等營造商都表示，近期完工的建案都是使用先前在價格高點時買進的木材，相對壓迫獲利空間。近日動工的建案才是使用價格較低的木材，估計明年獲利可望好轉。

分析師認為眼前木材價格對鋸木廠來說還不足以維持獲利，因為今年夏天加拿大森林大火讓木材主要產地卑詩省的鋸木廠產能下滑。鋸木業者Canfor在8月再度調降產能，如今在卑詩省的鋸木廠幾乎只有80％產能。在立木價格上漲的情況下，若木材價格下跌將使鋸木業者蒙受損失。

(時報資訊)