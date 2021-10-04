在這一波波似乎沒完沒了的疫情衝擊中，除了現有企業要面對危機努力求生，胸懷雄心大志的創業者是否該危機入市，把握後疫情商機開展新創事業呢？

美國矽谷創投家Ali Tamaseb依據針對200家以上成功新創企業的大數據分析研究和訪談結果，指出獨角獸（Unicon，意指估值超過10億美元的未上市新創事業）的成功不一定和創辦人的人數、年齡、背景、教育程度、工作經驗、創業地點甚至是否進入前所未有的全新市場直接相關，關鍵的成功要素反而在於擁有創業熱情，聚焦顧客、符合市場需求與深思熟慮的傑出構想和解決方案，然後堅定迅速的在正確的時機推出產品、克服既有與後進企業的競爭壓力，建立技術、品牌、智慧財產權或網路影響力等防禦力，並且能順利籌募發展資金、依擴充需要吸引人才、依環境變化持續調整策略並學習耕耘、廣結善緣以擴大巿場。這些研究發現雖然是針對美國的新創公司，但對於國內的有志創業者相信同樣值得參考。

疫情期間是否應該開展新創事業？有什麼必須面對的額外困難與應該抓緊運用的轉機呢？一般而言，疫情中創業的特殊難處包括：很可能想要進入的市場萎縮，商機有限，人才招募或培訓困難（許多人擔心疫情不敢輕易轉換跑道），資金財源較難籌措，產品研發與市場行銷成本更高、也更費時費力，行業中的既有領導廠商可能於疫情中更加強大（提高產業進入門檻與競爭性），以及跨業合作機會變小等。更讓許多有意創業者卻步的是：疫情中運用數位科技的份量加重，創業者必須先掌握科技發展趨勢，添購設備和擁有必要的資訊科技人力，才能適應巿場的競爭環境。

如何克服疫情困境並掌握機會來扭轉劣勢，增加創業的成功機會呢？首先是確認自己的創業熱忱和創意，確定自己的創業計畫和創新解決方案可行，可以打開市場並且滿足顧客需要；此時推出將擁有足夠的競爭優勢（例如低成本、高效率、破壞性創新或便利性）。其次需要深入分析自己準備要進入的市場。是否可以克服嚴峻的疫情環境，具備潛在商機，然後再積極進行籌資、建立團隊、產品研發和行銷推廣，設法借力使力，運用外部資源或跨業結盟的助力來創造資源整合的綜效。速度也是關鍵，創業者必須迅速累積經驗與實力，把握疫情變化的轉機，以充分的準備和務實的創業行動來滿足疫情中客戶的變動需求，提供顧客嶄新的人性化體驗來創造業績。

疫情中與疫後，究竟有那些行業、產品或服務最具有潛在商機呢？建議的方向包括：提供抗疫防疫藥物、疫苗或醫療用品，疫情中持續成長的線上購物、外送或電商等雲端科技商機，遠距上班、教學、醫療或保險的實用軟硬體解決方案，確保供應乾淨水、安全食物或低碳產品的綠色生活或環保相關的潔淨科技服務，有助於降低成本、增加便利性、能夠改善民眾日常生活、交通、食宿、健康娛樂與停車等問題的服務，能減少製造成本、提高效率與網路安全或能深化客戶體驗的軟硬體技術或管理制度，能夠協助政府與與社福機構為弱勢族群提供更好的教育和工作機會、有助於消除城鄉數位落差與改善貧富差距的創意機制，或是提供可以促進社群溝通、加強企業ESG治理績效、增進社會融合共享的創新產品等。

除非因緣際會或時機剛好水到渠成，否則疫情現況勢必增加創業的困難度，但不至於澆熄創業者的熱情。建議疫情中準備創業的新創業者需要更認清環境的限制，完整規劃後依需求分階段補足業務發展所需的關鍵資源以強化執行力；另外還要因應時代的進步與經營環境特性，持續學習數位科技知識，建立企業的數位文化和能提供深度客戶體驗的數位服務內容。不論是否有疫情的干擾，創業前對商業模式的審慎思考與詳實計畫，依環境變化彈性調整策略並抓緊時機全力以赴，應該還是創業成功的不二法門。

(時報資訊)