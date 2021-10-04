五大電信公司行動ARPU（每用戶每月貢獻度）從2015年逐季下滑後，2021年第二季正式V型反轉正成長。

根據NCC於9月30日公布的最新統計數據，第二季國內行動通訊整體營收384.8億元、ARPU為435元，較前一季增加2.6元，這是自2015年以來首度ARPU止跌轉為正成長，意味著在5G高ARPU貢獻下，台灣電信產業正式終止長達近七年的ARPU下滑窘境，正式進入成長期，可以說是國內電信產業的重大突破。

國內行動ARPU在2014年達到1,088.1元的歷史高峰後，受到499雙飽影響，逐年逐季下跌至2021年第一季的432.4元，2021年第二季才正式出現單季反轉正成長，電信業者形容此為國內行動ARPU正式V形反轉的重要訊號。

但是何時回到ARPU 1,088.1元的榮景？

業者普遍認為，這需要等到5G用戶滲透率爆發成長至超過50％以上、甚至更高，並且各家電信業者不再出現激烈的資費殺價行動才有機會。

第二季國內行動電話用戶數為2,951.3萬，較前一季增加13.9萬用戶，其中月租型用戶為2,410.4萬用戶，季增17.9萬，預付型用戶540.9萬，季減4萬，行動通訊市場整體營收384.8億元，較前一季增加4.1億元。

除此之外，遠距上班及居家學習帶動第二季行動通訊數據傳輸量持續攀升，季增12.6％，多媒體訊息季增33％。

電信三雄積極推動4G用戶升轉5G，且5G申辦數持續穩定成長，加上5G用戶多以申辦999元以上尤其是1,399元資費居多，帶動各家電信公司行動服務營收成長。

中華電信4月開始，行動服務營收轉為正成長，截至8月的行動服務營收均因月租型客戶持續成長而增加，推升1～8月歸屬於母公司業主之淨利年增5.8％。

台灣大哥大好速成雙及mo幣多兩大方案之銷售數持績成長，推升行動服務營收維持年增，且成長趨勢已持續半年，8月份合併EBITDA年增7％，合併營業利益年增6％，已經連續三個月呈現正成長的趨勢，累計前八個月合併EBITDA年成長5％。

遠傳行動ARPU年成長率自3月轉正後、已維持正成長超過半年，主要受惠於申辦5G高資費用戶、以及5G購機綁約用戶比例，都較預期來得高，且5G用戶申辦999元以上資費居多，續約用戶的平均月租費亦提高20％以上。

(時報資訊)