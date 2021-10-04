中華電信開第一槍，調漲4G資費。中華電10月1日開始調漲4G部分「關鍵」資費，除學生專案4G上網吃到飽、網內互打每通前10分鐘免費從488元月租調整為588元，去年提供499雙飽（上網吃到飽、網內互打免費）合約用戶升轉的599雙飽方案不再出現，最接近的不限速上網不限速吃到飽資費699元起跳、不提供網內互打免費。另外，大4G雙飽資費亦從999元起跳。

對於中華電信這次大動作調整4G資費，台灣大及遠傳電信則在近日於網路門市強打一波499雙飽資費。其中，台灣大網路門市祭出499雙飽、學生專案488雙飽，申辦mo幣多專案，每月回饋50元mo幣，遠傳亦主打4G雙飽499元，兩家公司的4G上網吃到飽均不限速，頗有趁著中華電調整資費此時，拉攏中華電信客戶靠攏的味道。

中華電信考量民眾最重視雙飽方案，5G資費與4G仍有一段不小價差，例如，即便去年3月陸續到期的499雙飽，已在去年5月提供599雙飽，試圖留住合約到期的用戶，而5G必需搭配1399方案才能享有雙飽優惠。

為刺激4G用戶升轉5G，中華電4G主力資費近期均做了調整，對於最受普羅大眾喜愛的499方案，中華電近期仍於網路門市限定提供499方案，但限速21Mbps上網吃到飽、網內互打調整為每通電話前5分鐘免費。中華電信的青春無敵學生方案調整為588月租之後，網內每一通前10分鐘免費，亦調整為每一通5分鐘免費。

中華電購機方案699元不限速上網吃到飽、網內互打每通前10分鐘免費，大4G雙飽資費需搭配999以上月租。

電信三雄都將此波資費申辦期限，壓在10月31日，測試市場反應的味道濃厚。換言之，若這波資費調整並未嚴重衝擊中華電4G用戶流失、還推升5G用戶申裝量，則台灣大、遠傳後續跟進調整可能性相當高，業界樂觀看待4G 500元以下的低價雙飽資費順勢退場，反之，則可能讓4G雙飽資費退場時程再延後。

中華電信6月底公布5G用戶超過100萬之後，就不再公布最新用戶數，年底以200萬5G用戶為目標，台灣大日昨公布5G用戶近百萬，遠傳電信則已超過百萬用戶。

中華電信此波4G資費調整，具有指標意義，其它四家競業，目前均採觀望態度。

(時報資訊)