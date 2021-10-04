友達董事長彭双浪在2019年底接任台北市電腦公會（TCA）理事長，隨即就碰上新冠疫情，在全球封鎖管理之下，無法舉辦實體展會，遇上了很大的挑戰。不過彭双浪化危機為轉機，很快地做了調整，推出線上展、線上論壇，兩年下來，反而讓台北市電腦公會影響力加乘，業務收支逆勢成長。

他說，台北市電腦公會組成和過去不太一樣，以前都是電腦相關會員，現在很多零組件、軟體、解決方案的業者，就連天氣風險公司都是會員，組成的成員更多樣化，符合現今產業發展趨勢。

彭双浪指出，台北市電腦公會主要業務有兩個部分，一部分是辦展，原來的業務和收入範圍也是以辦展為主，另一個部分是服務，就是幫政府做專案、以及會員服務。舉例來說，疫情發生時很多會員廠商沒有口罩，公會也給予協助。

新冠疫情爆發之後，實體展會無法舉辦，彭双浪表示，去年3月就看到疫情不會這麼快結束，就思考把實體展會搬到線上舉辦，很多展會改成線上展，其他包括業務媒合、論壇等等，也都改為線上活動，轉為線上之後規模反而更盛大。以智慧城市展來看，依照時區分成四場，邀請了不同時區、很多位市長進來參加，展覽跨時區、不打烊，參與的人更多、參觀的人次也更多。

這兩年來台北市電腦公會最大改變就是過去的做的事情影響力再加大，在原來的架構下，透過線上來加大影響力。因應產業趨勢也成立了很多聯盟，成立了5G智慧杆標準推動聯盟、數位轉型推動聯盟等等。公會本身也有很多轉型，做了很多政府專案服務，以業務比重來說，這兩年專案服務比展會還要來得多，正體能量和收支都還有成長。

彭双浪表示，公會也代表產業界向政府發聲，舉例來說，對政府採購法提了很多建言，過去規定軟體採購只能占多少比率，台灣軟體採購比率只有15％、但國外這個比率占到30％，在大環境不斷滾動變化下，法規就需要跟著一起變才行。

(時報資訊)