友達董事長彭双浪個人的興趣多元，游泳、種菜之餘，多年前學習薩克斯風、更考取了街頭藝人執照，有時還會親自在街頭登場表演。連帶彭双浪的經營哲學同樣是求新求變，2014年就決定推動雙軸轉型，今年高附加價值產品營收比重突破五成，未來還要進一步延伸價值鏈，加快五大智慧場域的經營，要「讓市場忘記友達是一家面板公司」。斜槓董座彭双浪如何帶領友達走出斜槓之路，以下是記者的專訪紀要。

問：友達雙軸轉型之路的轉折為何？

答：1998年～2010年面板業起飛，監視器、筆電、手機、電視需求爆發，面積需求以每年兩位數的速度成長，生產線從3代、5代、6代、7.5代一路到8.5代廠，新廠一座接著一座蓋，當時競爭對手是日本、韓國、台灣，大家競爭比較有秩序。2012年以後市場進入高原期，每年需求成長率滑落到個位數，而且大陸面板廠進入，使得市場秩序截然不同。

十一五規劃開始後，大陸把新型顯示器放在國家發展政策中，因為電視大量使用LCD面板，大陸又是全球最大的電視生產國，有一陣子大陸進口產品排名前二位的就是石油和面板，所以他們集中資源發展面板。2014年～2018年大陸投入面板的資金高達人民幣9,000多億元，產能佔有率快速拉升，現在60％以上產能都在大陸，進口替代率更是超過了80％。

不做規模競爭 而是價值競爭

在面板產業結構改變之下，擴充規模也不是台灣的優勢，我們企業不可能和國家的力量去相抗衡。看到這個現象之後，我們就決定要往加值的方向走，不做規模競爭、而是價值競爭。2010年以前的面板業快速擴充，債務累積高、友達的淨負債比最高曾達到95％。但是公司一步一步調整營運，改善資產負債表，現在淨負債比是零，當有機會投資時還有餘裕可以融資。

2014年友達就喊出要「smart investment」，投資在優質和高值化產能，也就是「Go premium」，要往大陸不願意做、不擅長的藍海市場走。客製化、少量多樣的產品需求、成長穩定，不會大起大落，而且客戶要足以信賴的供應商，毛利率也比較穩定。多年下來，現在友達高值化的產品營收占比達到了五成。

另一個轉型方向是「Go vertical」，以電視面板為例，往往只出面板半成品（open cell），和模組價格差異有40％之多，製程愈短、價值愈少，必須要延伸價值，面板加軟體、加解決方案，相比一片面板出廠價格，做到解決方案乘了五～十倍的價值。

不只做面板 聚焦智慧場域

問：可否分享友達近年智慧場域經營的成果？

答：面板產業發展已經進入第三個十年，在供給端的部分無法控制、我們不能叫別人不要蓋新廠，只能從需求端來努力，這就是場域經濟的拓展。友達過去只做面板，離場域很遠，不只domain knowledge不夠、人才也不足，因此透過併購、投資、策略聯盟，從硬體、軟體、到解決方案來組成生態圈。友達聚焦在智慧零售、智慧製造、智慧育樂、智慧醫療和智慧交通，這五大場域都需要顯示器做溝通介面，以顯示器為核心加上AIOT來延伸。

智慧零售方面，友達在美國買了兩家公司，ComQi做商店、JohnRyan做金融、台灣有創利空間。智慧醫療方面，日前和凌華合作公衛系統PC，另外入股鑫創電子合作車聯網平台。智慧育樂部分，達擎和捷達合資成立傑可達，進入教育市場，現在因為疫情，線上線下整合興起，開發了課程製作、上課監看、課後作業收集、考核等系統平台。

最簡單的是智慧製造，集合了過去20年友達管理工廠、以及五、六年來在工業4.0的經驗，可以協助兩岸、東南亞中小企業數位轉型。還有水資源管理，從廠務系統這邊獨立成立了友達宇沛永續，今年旱災期間對於水資源錙銖必較，也掌握了商機。

友達從2015年開始推動智慧製造，以蘇州模組組裝廠來說，用工數量從2015年14,000人到2020年減半剩7,000人，但是產能卻不減反增。而且智慧化後管理效率提高，訊息完整透明且即時，反應速度快、生產客製化、良品率提高、客戶滿意度也提高。

工業4.0囊括了IoT大數據、AI應用在裡面，友達過去幾年大量培養人才，經過訓練、發現問題、解決問題、做專案，因為導入之後生產力提升，能耗下降，最大成就在於員工被賦能，解決問題能力變強，工作成就感高，變成良性循環。之前台灣很缺AI人才，2018年AI人工智慧學校成立，友達是發起公司之一，去年年底培養出8,000人，其中十分之一是友達人。全台灣在製造領域中，AI專家人數最多在友達，專案最多也在友達，展開超過1,000個專案。達擎、達智匯、艾聚達、友達數位科技服務，從內場域到外場域，提供完整的解決方案。

雙軸轉型 不做景氣循環股

問：對於雙軸轉型的短、中、長期目標為何？

答：首先，像是8K、無邊框電視、電競面板、車載面板以及MiniLED／Micro LED等等，這些高附加價值產品的比重超過50％以上，今年已達標，接下來要再拉高這個比率。其次，場域經營的營收貢獻要超過20％以上，目前只有1、2個百分點，但是這部分成長速度很快。

此外還有一個終極目標，就是「讓市場忘記友達是一家面板公司」。市場看面板是PB比，明明公司賺這麼多錢卻是看PB（股價淨值比），就是因為產業景氣循環波動大。如果轉型帶來穩定獲利，大家就不認為我們只是面板公司、不是景氣循環股。

問：第三季面板價格快速下跌，對於面板後市的展望為何？

答：面板價格漲了一年多，32吋從28元起漲，一路漲到87元，低階產品漲這麼多，品牌端的客戶乾脆做高階產品，而且運費這麼貴，到美國漲五倍、到歐洲漲十倍，最後市場需求就下來了。

電視、大宗產品比重高的面板公司，的確是需要擔心接下來的市況，電視今年旺季提早兩個月結束。過去叫「金九銀十」，10月中以前做完趕得上感恩節銷售，今年因為運輸問題，8月就要出貨了，這意味著今年電視旺季已經過了。

最近電視面板跌價很多，大家都受影響，但是影響程度不同，友達第二季電視營收比重只有26％，是所有面板廠中最低。而且其他產品需求還是很強，IT商務型需求強勁、工控、健康醫療、教育需求都很不錯，到目前為止友達產能還是滿載。

策略不同，對於景氣循環的抵抗能力也不同。上半年友達因為電視比重低，可能賺得沒有別人多，但是接下來情況會不一樣了，景氣上行時可能顯示不出來、景氣下行時就會看出來，營運績效的波動比別人小。

(時報資訊)

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