蘋果新產品連環發，根據外電報導，蘋果可能在10月再辦線上發表會，一般預期，首批搭載蘋果自行研發處理器M1X的MacBook Pro，將會在這場發表會中正式亮相，蘋果也有機會發表內建M1X來取代英特爾處理器的桌上型電腦主機Mac mini的高階產品，而已經謠傳一年都沒有發表的AirPods 3，市場仍對其10月發表抱以厚望。

蘋果9月的線上發表會中，亮相了i13系列、Apple Watch S7、大改款的iPad Mini、小升級的iPad，不過從去年底就外傳即將上市的TWS耳機AirPods 3、今年上半年本來應該開賣的首款搭載蘋果自行研發處理器的MacBook Pro，至今一直沒有下文。

隨著時序進入10月，外界預期，蘋果有機會在10月再度透過線上記者會，發表新產品MacBook Pro，今年初，業界就已傳出將會搭載蘋果自行研發的ARM架構處理器M1X，比起MacBook使用的蘋果八核心ARM架構處理器M1已經跑的嚇嚇叫、效能與續航表現出色，上市至今的應用程式災情也比預期輕很多，已經為MacBook Pro奠定良好基礎，尤其M1X處理器核心時脈維持在3.2GHz，但核心數提升至12核心，內建繪圖核心則增加一倍至16核心，有14吋、16吋螢幕兩種版本，螢幕解析度可望提高兩倍，明顯優於以往產品，都讓市場對於第一款搭載蘋果處理器的MacBook Pro高度期待。

然而，上半年受到筆電多種晶片、半導體零組件大缺貨影響，M1X MacBook Pro上市計劃似乎被迫遞延，不過，供應鏈消息與外電都指出，M1X MacBook Pro第四季是「玩真的」、肯定會上市。

另外，外媒也報導蘋果可能會在10月推出Mac mini的高階版本，去年蘋果推出的M1版本Mac Mini被定位於入門產品，高階產品仍採用英特爾處理器，今年有機會推出以M1X打造Mac Mini高階產品。

最後一樣有機會在10月亮相的產品，就是已經喊了一年都還沒問世的AirPods 3。AirPods系列從2016年底開賣以來，在眾多低價TWS耳機與競爭對手同類型產品競爭下，銷售長紅不再，去年下半年起銷售動能盡顯疲態，不過就目前外流的消息來看，AirPods 3僅是外觀改為接近AirPods Pro、電池續航增強，要如何重新贏回消費者的心，還有待觀察。

(時報資訊)