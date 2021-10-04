法人瞄準跌深績優電子股，直指聯茂依靠網通產品谷底翻身，新伺服器平台蓄勢待發，金像電訂單能見度已拉長到2022年第一季，二檔個股同時大啖最熱門的伺服器平台升級商機，股價受外部因素干擾大幅下跌後，投資機會浮現。

聯茂在英特爾與超微（AMD）伺服器平台皆有涉獵，在伺服器高速材料上有較佳的市占率。2022年推出的Eagle Stream與Genoa的CCL材料將由Low Loss提升至Very Low Loss，板層數提升約四層，產值較Whitley平台增加30％，毛利率優於Whitley，預計Eagle Stream、Genoa明年比重達10～15％，帶動高速材料出貨量提升。

統一投顧分析，聯茂下半年營運逐季創高，2022年伺服器平台升級、5G基地台布建加速、高階車板材料出貨增溫等利多不斷，有助產品結構再優化。

法人預估，聯茂2021、2022年每股純益為9.61與12.26元，獲利分別年增38.2％、27.5％。

本土大型投顧調查發現，聯茂目前整體訂單量維持吃緊，但部分網通與車用產品仍有長短料問題存在，9月恐有部分訂單延後一個月出貨。放眼第四季，網通與車用產品需求強勁，看好營收持續創高，且5G基地台訂單可延續至2022年上半年。

野村證券產業調查發現，5G基礎建設、伺服器、智慧機與車用等領域規格不斷升級，下半年至2022年對CCL的需求有增無減，此外，由於CCL供應吃緊，製造商更有議價能力，伴隨而來的將是更加的毛利率趨勢。

內外資研究機構給予聯茂的目標價落在170～200元區間。

統一投顧研究部主管廖婉婷針對金像電指出，金像電2021年受惠於伺服器進入英特爾Whitley世代，100G交換機需求回升、400G交換機放量出貨，伴隨在家工作商機帶動筆電買氣暢旺，以及IC測試板出貨等利多，使產能利用率維持全年近滿載水準。尤其Whitley平台伺服器、100G／400G交換機與IC測試板，又屬於中高階產品，產品結構優化下，使金像電營運創新高。

考量英特爾規畫2022年推出Eagle Stream伺服器新平台，大型投顧研究機構認為，金像電最快2022年上半年推出樣本，進行製程去瓶頸，改善產品組合，預期獲利持續向上，給予98元目標價。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意