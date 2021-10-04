國安基金14日將召開例行委員會，由於近來包括大陸恒大風波、能耗雙控和美國政府財政債務危機、聯準會縮表及升息策略對全球市場和外資動向的影響，都造成國際金市場波動，據悉，國安基金也將評估這些變數的衝擊程度，並預擬因應方式。

台股1日以16,570.89點作收，「萬六」已成下一個重要關卡；據了解，國安基金委員會議召開前，大型行庫和政府基金已先行備戰，準備作為護盤「先鋒」，伺機先進場低接。

相關人士指出，由於距離14日召開委員會議尚有一些時間，期間股市變化目前很難論定，倘若這段期間股市發生非理性的失序狀態，國安基金也不排除提前召開臨時委員會，決定是否再度授權進場護盤。

事實上，對於上周台股大盤指數下跌近700點的情況，國安基金幕僚已連續數日緊迫盯盤，提前進行沙盤推演，並和包括金管會、央行等重要部會都有密切聯繫。

尤其是比對外資進出等重要指標變化，在重要部會跨部交換意見後，目前有三大共識，一是本次主要衝擊來自中美等外部市場因素，台灣股市反應相較國際尚無失序問題；二是台灣目前有基本面優勢，除了台灣的資金仍寬鬆，同時產業基本面更是近幾年來相當好的一年；三是據央行掌握資料，目前外資資金並未大幅匯出。

國安基金認為，外資大量賣超台股，尤其是權值股，是造成大盤指數大跌的主因，但外資資金仍留在台灣，研判並未撤守，只是在等待再進場的時機，美股1日反彈也是重要訊號，本周會先密切關注台股動向。

(時報資訊)