造紙三雄在大陸、越南迎新局拚業績！大陸限電令引爆紙業停機、漲價潮，業界估9～10月各紙種減產約達70萬噸，隨著供應減量、單位成本增加，紙廠繼9月第一波喊漲後，10月第二波漲價函跟著來，國內造紙三雄正隆、永豐餘、榮成大陸廠可望貼近大陸大廠報價二度喊漲。

另在越南胡志明市宣布10月放寬隔離禁令重新開放，包括製鞋、紡織、家具等大廠陸續重啟產線，永豐餘、正隆也準備好了，疫情期間紙箱廠持續閉門生產累積庫存量即刻搶市，未來將視客戶復工進度增加產量，助攻第四季業績。

歸納主要大陸紙廠9月來發出各機台輪流停機通知，訴諸三大原因，首推響應節能減排政策，還有原物料短缺與上漲、紙機檢修升級改造等。在業界粗估各紙種減產約70萬噸中，箱板瓦楞紙、白卡紙、文化用紙分別減少35萬噸、20萬噸、13萬噸，約占去年同期產量的4.2％、12.3％、5.5％，恐衝擊短期供需平衡。

在產能供給減少、單位成本增加下，包裝紙廠率先喊漲，龍頭陸廠玖龍先在9月24日部分生產基地每噸漲人民幣50～100元之後，接著通知10月9日全面上調箱板紙、瓦愣紙每噸人民幣100元；山鷹隨後跟進全面喊漲，9月25日每噸上漲人民幣50～200元、10月8日每噸漲幅人民幣200元；還有理文調漲人民幣50～100元等，帶動紙板廠、紙箱廠跟漲。

大陸限電對造紙廠影響較大，目前榮成在大陸有三座低碳造紙廠，據了解，無錫榮成PM2機台檢修停機有備案，而且還有榮成台灣再生漿可以支援。

永豐餘造紙基地據傳也有因應停電備有停機檢修的規劃，在揚州會彈性調配加工生產，且隨著市場大廠進行動態調整。至於華紙旗下大陸鼎豐因為有木質素發電，不受影響。

正隆在大陸只有10座紙箱廠，工紙原紙全由台灣正隆供應，受惠大陸紙箱價格調漲，有望挹注營收獲利。

另在越南，受疫情影響客戶生產降載甚或停工影響送貨，正隆、永豐餘之前只能閉門造紙累積庫存，10月隨著疫情管制措施鬆綁，正隆、永豐餘將配合客戶復工產量開出情況適時拉高產能因應。

目前正隆越南有一座工紙廠、三座紙箱廠；永豐餘在越南有六座紙箱廠，因應各產業客戶紙箱需求消長持續調控，降低疫情的營運衝擊。

(時報資訊)