東南亞疫情、大陸限電，已讓越南及大陸的紡纖供應鏈產能驟降、供給減少；國內化纖廠表示，此時更能凸顯台灣紡纖供應鏈的價值，除已帶動尼龍與聚酯行情走揚，有利於台系化纖業者產品報價的提升，更重要的是，對台灣高機能性、環保永續紡纖供應鏈的訂單，將更穩固、有正向增加趨勢。

全球機能性服飾有60％來自台灣，而國內回收環保酯粒的產能市占，也是全球前三大。遠東新董事長徐旭東在今年的股東會上指出，有愈來愈多的國際品牌客戶要求原料要Recycle、環保材質，看好此產業前景，集團將持續在美國、日本、越南、大陸及台灣等地，投資建置R-PET(再生聚酯)從上到下的綠色供應鏈，預計2025年再生聚酯產能將達86.5萬噸 ，穩固綠色產業領導地位。

包括Nike、adidas等客戶，對遠東新的環保化纖產品下單量已逐年在增加；遠東新預期，公司將成為全球環保回收酯粒產品前三大的企業。

近一年積極投入廢棄寶特瓶回收酯粒產能提升的力麗則認為，中國大陸這次的「能耗雙控」政策將會讓當地的化纖供應鏈大幅減產，甚至小廠可能加速淘汰，也凸顯台灣紡纖供應鏈節能減碳、環保回收材質的重要性。

在全球服飾品牌廠逐年提高機能、環保材質比例下，力麗指出，品牌服飾廠對台灣紡纖供應鏈的下單動能更會增強。

中國大陸限電、國際油價反彈，激勵化纖產品上游原料價格大漲，聯發紡表示，要爭取更多國際品牌服飾廠的訂單，機能性、環保回收、特殊規格的產品，將會是客戶決定下單的重要條件。

(時報資訊)