中國大陸限電、越南疫情，加上國際棉價走高，供應鏈大亂，在產能供給減少下，聚酯、加工絲、尼龍等報價上漲，國內紡織化纖廠可望迎來今年營運的「第二波高峰」！尤其是主要產線在台灣的化纖廠如新纖、力麗、力鵬、宏益、聯發紡，可望在這波限電、疫情、棉價上漲中受惠，助長第四季營運有衝高的動能。

中國大陸近期祭出的「能耗雙控」政策，多處區域限電導致工廠停產，當地紡織供應鏈大幅減產，已帶動亞洲市場尼龍與聚酯絲價格走揚。此外，近期印度棉因蟲害而欠收，導致棉花價格飆漲，期貨價格已衝上每磅1.01美元，創下近十年新高。

■聚酯、尼龍等報價上揚

棉花價格上漲，及美洲棉供給不足，人造的聚酯、尼龍等化纖原料，因具有替代效果，近期報價也開始喊漲。力麗、聯發、集盛、力鵬預期，第四季開始可享受轉單效應及產品報價上漲雙重利多。

■訂單已紛紛排滿到年底

力麗表示，先前受惠東南亞、越南地區的轉單，手中訂單已排滿到年底，部分產品甚至已到明年第一季；近期中國大陸限電又激勵產品報價調漲，因此，今年營運在外在多項利多因素的激勵下，2021年獲利會是近幾年來表現最好的一年。

國內化纖廠認為，原本每年第三季在需求降緩下，聚酯、加工絲價格傳統上都會有下修空間，不過今年第三季，因越南等東南亞地區疫情趨嚴，當地供應鏈有轉單效應，讓第三季的報價仍維持在高檔。

■大陸限電加劇轉單來台

如今，大陸又祭出限電政策，市場更預期此政策期間如果延續到第四季，主要以聚酯、加工絲為主的國內化纖廠又再度受惠。

集盛第三季營運看回不回，訂單更是滿到年底；集盛指出，由於公司的工廠均在台灣，未受成衣廠越南停工影響，業績持續勁揚，預估第三季營運仍可保持成長，第四季更會因尼龍、加工絲報價持穩在高檔，獲利也將優於預期。

(時報資訊)

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