為了兌現蔡總統八年20萬戶社會住宅的目標，內政部擬推出旅館轉型社會住宅的社宅第三條路，同時也因應新冠肺炎疫情全球肆虐，讓經營不下去的旅館轉型社宅，立意良好，惟旅館飯店和住宅終究不同，誘因夠不夠大，挑戰才剛開始。

20萬戶社宅目標，包含12萬戶由政府直接興建，8萬戶包租代管，為了擴大社宅興辦能量，內政部絞盡腦汁推出第三條路旅館轉型社宅，引發關注。持平而論，在全球商務旅遊停滯期間，讓經營不下去的旅館轉型社宅不失是一條活路。

不過，旅館飯店轉為社宅，仍有不少問題必須克服與解決，例如旅館飯店的裝潢與住宅不同，長住型住宅需要較多的收納儲物空間；又如政府對建築物耐震有新要求，要解決這些問題，對旅館飯店業者而言又是一筆大支出，政府必須提出足夠的誘因，給予一定程度補助，業者才有意願、有能力轉軌。

內政部營建署去年3月已發布民間可參與興辦社宅，但民間企業仍持觀望態度，至今沒有任何申請案件。主因土地取得、租金誘因不足以達到民間期待的報酬率，因此，旅館飯店業轉型社宅能否成功，端視政府提供誘因給不給力，如果僅是營業稅免徵、房屋稅和地價稅按自用住宅課稅，恐難以吸引業者。

此外，旅館飯店業轉型社宅短期可以，中長期恐怕不可行，一旦全球解封，旅客回歸後，旅館飯店業自然想回到本業，屆時，好不容易擴充的社宅能量，豈不又成泡影？

政治人物競選承諾，還是要與時俱進，一昧死守承諾使命必達，有時只會讓政務官不擇手段絞盡腦汁想出各種餿主意而不自知，如此以旅館轉型社宅的牽強轉彎，最終恐怕還是只會落得事倍功半的結果。

(時報資訊)