內政部次長花敬群表示，旅館轉型社會住宅有三種方式，一是自己當房東，二是將旅館房間出租給國家住都中心，三是將旅館房間出租給包租代管業者，並以三年為原則，可以展延，將提供免徵營業稅，地價稅、房屋稅按自用住宅課稅等租稅優惠，如獲行政院核定，預訂明年1月1日上路。

內政部也研議對旅館業轉型社宅提供補助，花敬群指出，一是裝潢修繕補助，二是租金差額補助，因旅館飯店的裝潢與住宅不同，轉為社宅，可能需要裝修，而旅館轉型社宅後的房租，和同一地段一般住宅租金行情間的差距，考慮由政府提供適度補助，以吸引有意願的旅館業者轉型社宅。

內政部正緊鑼密鼓研擬「旅館轉型社會住宅計畫」，預訂本周呈報行政院審查。至於旅館自己當房東，能否享有包租代管房東每屋每月租金收入1.5萬元免納綜所稅，及租金收入60％可作為必要損耗及費用減除，花敬群說，仍待進一步和財政部賦稅署釐清，但一定會替旅館業者爭取最大的權益。

落實總統蔡英文居住正義政策，繼興建社會住宅、社會住宅包租代管之後，內政部將開闢社宅第三條路，將因疫情經營不下去的旅館轉型為社會住宅。花敬群說，研判受到新冠肺炎疫情影響，幾年內國際商務旅行還不會恢復原有榮景，而旅館多位於市中心精華地帶，因此，希望業者可以和政府合作，轉型為社宅，一來讓業者可以「度小月」，有較穩定收入，二來可以快速提供年輕人社宅。

至於旅館轉型社宅年限，花敬群說，基本款是三年，因為房東、房客都希望穩定，因此至少三年，不過，屆期可以展延，並滾動檢討年限。如果三年之後，國際商務旅行恢復榮景，旅館可以恢復經營，或者考慮成為長期出租社宅也可以。

而為了吸引旅館轉型社宅，內政部也將祭出誘因，根據規劃，現行「住宅法」中適用社宅的相關租稅優惠，都可以適用。官員解釋，旅館轉型社宅視為政府直接興建的社宅，因此可以享有地價稅及房屋稅適當減免，及免徵營業稅。花敬群則進一步補充，地價稅及房屋稅按自用住宅課稅。

至於包租代管房東每屋每月租金收入1.5萬元免納綜所稅，及租金收入60％可作為必要損耗及費用減除，則仍待和賦稅署釐清。而60％的必要損耗及費用率，相較於一般住宅租金適用的43％費用率，優惠不少。

(時報資訊)