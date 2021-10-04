中央銀行最新公布第二季本國銀行營運績效季報，全體38家銀行稅前淨利合計1,775.52億元，與2020年同期相比維持年成長，但受到5月中旬爆本土疫情衝擊，成長率從第一季的二位數，下降至個位數的7.54％；每一銀行員平均貢獻度187.9萬元，年成長4.39％，也較第一季的兩位數成長大縮水。

根據央行統計，國銀家數原為37家，因純網銀的樂天國際商銀及連線商銀營運而增為39家，上半年每一行員獲利貢獻共有21家逾200萬元，排除輸出入銀行的388.29萬元，及農業金庫的619.16萬元，其他37家商業銀行中，第一名為京城銀行的1,052.19萬元，第二名為上海商銀568.18萬元，台北富邦銀行以312.30萬元居第三名。

第二季商業銀行每一行員獲利貢獻前十強前三名不變，第四及第五名的兆豐銀行304.2萬元及中信銀行280.91萬元，名次與第一季互換。公股的一銀275.98萬元，從第八前進至第六名。第七名的國泰世華268.17萬元、名次不變；第八名台銀252.65萬元、前進一名。

新進榜的有王道銀行242.19萬元及玉山銀行240.81萬元，各居第九及第十名。上一季第六名匯豐銀行及第十名永豐銀行則退出前十名。

銀行主管指出，第一季台灣疫情控制仍良好，經濟成長表現佳，國銀獲利動能續強，員工平均貢獻度也回復長期以來的水準。但5月中旬卻爆發本土疫情，內需消費急凍下，銀行獲利動能也停滯，使得第一季時員工平均貢獻度還有29家為年成長，第二季減為26家。

前十強員工平均貢獻度七家成長，也比第一季少一家；十強中公股銀行維持台銀、一銀、兆豐三家，外商銀行完全沒有進榜，另七家都是民營銀行。

觀察本土疫情已獲控，但銀行主管強調，近期美國聯準會減債且通膨續升溫，美債利率上衝，美股大幅回檔，加上大陸恒大與限電事件發展中，台股也受牽連，儘管第四季是傳統旺季，但國銀獲利無法太樂觀，近來央行加碼打炒房，可能也有影響。

(時報資訊)