最新的金融建言白皮書指出銀行、證券、保險等三大體系未來將面臨11項重要挑戰，金融總會更對接下來後疫情時代整體金融產業面臨的三挑戰示警，包括全球貨幣極度寬鬆造成大量的流動性及推升股票和債券價格歷史新高背後的隱憂、產油國是否持續變現金融資產帶來金融市場的壓力、和避免受到其他國家因為疫情衝擊其金融、經濟而帶來的不利影響。

金融總會指出，證券體系面臨挑戰有四大項，包括受新冠肺炎疫情影響，首次公開發行（IPO）家數減少；現貨市場量能增加，期貨交易量同步增加；資產管理業應檢視風險管理機制及投資布局，從追求EPS到追求ESG；推動創新板及戰略新板以扶植創新產業。

至於銀行體系面臨的重要挑戰有三，一是國內外經營環境變化快速，應持續關注國際市場接軌與金融科技發展；二是全球經濟動能連結程度提升，應加強金融系統性風險抵禦能力；三是推動身心障礙者信託及公益信託的困境，有賴相關部會釐清問題。

保險體系的挑戰也有四項，一是保險業接軌IFRS17；二是綠色與永續保險趨勢；三是保險科技發展；四是接軌國際保險資本標準（ICS）的因應。

金融總會同時對全球保險ESG潮流表示，聯合國環境規劃署金融倡議（UNEP FI）在2012年發布與ESG相關的永續保險原則 （Principles for Sustainable Insurance,PSI）後，截至2020年4月，全球已有79家保險公司簽署採用PSI，前述保險公司保費收入占全球保費收入25％以上，管理資產達14兆美元。

(時報資訊)