金融總會即將在10月中旬正式出爐最新的金融建言白皮書，提出對金融產業的最新情勢分析報告指出，金融業自從2014年晉身兆元產業以來，迄今已有「三高」優勢，包括高薪、高就業、高生產價值。

目前金融業從業人員已超過80萬人，且平均薪資高於整體服務業，「具有帶動所得提升及促進消費效果」。2020年金融服務業平均薪資9萬4,473元，較2019年增加1,414元，薪資成長率約1.52％，也是首度高於電力及煤氣供應業的94,360元。

金融三業平均薪資方面，分別為銀行業106,409元、證券業94,164元及保險業73,061元。

對於金融業最新就業現況，金融建言白皮書指出，2020年金融服務業從業人員99.8萬人，較2019年增加8,644人，占全國就業人數8.68％，等於每24位國人即有一名為金融從業人員。

金融總會指出，從2020年的統計來看，金融業也對中小企業發揮了業主增加、就業人口增加的帶動效果，2020年中小企業就業人口增加25.7萬人，新增業者5.74萬戶，顯示金融業的融資發揮重要的角色。

金融業企業授信在大企業及中小企業間出現結構性逆轉，銀行業2020年對全體企業放款餘額11.7兆元，其中大型企業3.87兆元，較2019年減少1.21兆元，約占全體企業放款餘額比重32.98％；中小企業7.86兆元，則較2019年增加9,215億元，約占全體企業放款餘額比重67.02％，創史上新高，更較前一年度大增約10個百分點。

金融總會分析，2020年中小企業家數154.9萬家，較2019年增加5.74萬家，占全體企業家數比重98.93％，中小企業就業人數931.1萬人，較2019年增加25.7萬人，占全國就業人數比重80.94％，兩者皆創下近年最高，也顯示台灣金融業的相關貢獻。

(時報資訊)