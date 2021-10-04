財政赤字與債務累積問題的解決，不外乎「開源」與「節流」。或許許多人都能朗朗上口，卻是「知易」而「行難」，以致問題長期存在。台灣如此，許多國家亦然。足以印證《尚書》中有言：「知之非艱，行之惟艱。」的道理。

一般而言，解決財政問題的途徑，在開源方面，包括調整稅率、擴大稅基、取消租稅減免、整頓攤販與地下經濟、加強使用者付費、強化國有財產及公股管理、提高地方財政努力程度等。在節流方面，包括管控人事費用、抑制社會福利支出膨脹、鼓勵民間參與公共建設、提升政府採購效率與透明化、強化支出執行效能（包括稅式支出）等。開源、節流若能發揮功效，政府財政就能有所改善。

當然也能提出一些改善財政的準則：在收入方面，稅收成長率要大於經濟成長率，促使稅收占國內生產毛額（GDP）的比重上升，提高租稅負擔率；在支出方面，支出成長率要小於經濟成長率，使得支出占GDP的比重下降，緊縮政府支出規模；在收支差短方面，縮小赤字規模，促使累積債務成長率小於經濟成長率，期能降低政府債務規模。

然而問題解決並非一廂情願，更非簡單的數學問題。過去台灣歷經政府再造、財稅改革、退休金制度改進、國有財產及公營事業整頓等，洋洋灑灑提出不少改革方案，以期有效解決財政失衡問題，效果卻是有限。為何總是「知易行難」？其實，形成此種困局的原因並不單純，主要在於民主政治體制、政黨競爭機制、官僚運作體系、人民與輿論監督能力等。其中「政治」成分一旦突出，眾人之事就不簡單，有機運作的結果，造成政府失靈，「知易行難」就難避免。

進言之，在民主政治下，政黨及政治人物為了爭取選票與執政，提出各種惠民政策，多方散財的結果，必然助長財政惡化傾向。有些理性選民或許知道「天下沒有白吃的午餐」，然而仍有許多選民心存「財政幻覺」，以為就是「白吃的午餐」；政客也就投之所好，藉機爭取選票，使得財政不惡化也難。矯正「財政幻覺」，讓其能夠知曉，或許比較容易；然要矯正「白吃午餐」心態，卻是非常困難，這或許是人性所致。明知舉債會債留子孫，然而政府財政有如共同資源（common goods），竭澤而漁也就不足為奇。至於無子嗣及短視者，政府舉債融通支出，反而會受到歡迎。

此外，部分官僚心存多一事不如少一事心態，對「開源」、「節流」未能勇於任事。又如政府基於人民福祉的善意考慮，訂定各項管制措施，卻製造鑽營逐利（rent-seeking）空間；若是官員、民代與利益團體勾結行事，不但造成資源浪費，也製造貪腐、圖利、不正義現象。至於政府財政赤字擴大及債務累積現象，其穩當可靠的財源在哪？往往避重就輕、虛以委蛇，不守財政紀律反而極可能成為各方理性下的產物。雖然政府透過各項法規，例如預算法、公共債務法、稅捐稽徵法、納稅人保護法、財政紀律法等，企圖約束政府不當收支及舉債行為，然其效果實屬有限。

政府應避免為消費性支出而舉債。為建設性投資舉債，若其效益及於後代子孫，較具有世代公平性；然若投資決策受利益團體左右，極可能浪費資源，反而增加人民負擔。公共投資的品質不佳，效益必然大打折扣。至於移轉性政府支出增加，可以改善所得分配，但也可能債留子孫。

平實而言，政府並非不能舉債，例如爆發戰爭、天災、疫病等大事件或大變動，造成一時性政府支出大增，透過增稅又曠日廢時，舉債就成為財務調度的應急工具。又如凱因斯學派的赤字財政政策，本質上屬短期權宜之策，正統上仍應在景氣循環上追求財政平衡。因此，政府施政應具連貫性、一致性、責任感，不論政黨是否輪替，絕不能無止境的長期舉債。

過去政府的一些宣言，企圖透過舉債移轉民間閒置資金，從事具生產性的投資之用，只要合乎成本效益評估準則，就不會浪費資源；在稅收中立下推動稅制改革，取消不當的租稅減免，短期不在於增加稅收，而在於經由稅制合理化，長期能夠增加稅收。然在「知易行難」下，印證政府真的很難做到；實際運作的結果，卻只有減稅與擴大支出。近來政府為軍購、紓困、五倍券等不斷舉債，特別預算一個接一個，雖然「師出有名」，卻不無浮濫之嫌。此外，有效落實零基預算精神，始終只是口號；提高國民租稅負擔率喊了幾十年，卻仍在12％、13％起伏，還真是知易而行難！

因此，政府在預算籌編及分配過程中，要具有透明度、專業度；減少不必要的管制，縮小鑽營逐利空間；形塑合理的官僚體系規模，提高廉能程度；人民更需要有足夠的資訊與監督能力，發揮道德感等，才有可能擺脫「知易行難」的困局。期待政府能夠正視財政問題，「知行合一」的解決問題，也需要各界共同加把勁！

(時報資訊)