在半導體缺貨衝擊汽車業之際，特斯拉上季（7到9月）交車量依舊突破24萬台，創下新高紀錄，預計全年交車量將達成目標，較去年成長50％以上。

特斯拉2日宣布上季交車量24.1萬台，高於去年同期的14萬台，也高於分析師預期的22.7萬台。今年1到9月特斯拉交車量已累積62.7萬台，可望輕鬆達成全年交車量成長50％以上的目標。去年特斯拉交車量接近50萬台。

特斯拉表示，Model 3及Model Y在上季合計交車23.2萬台，高於去年同期的12.4萬台。Model S及Model X上季合計交車量9,275台，低於去年同期的1.5萬台。

今年以來全球半導體缺貨已讓汽車業苦不堪言，近期東南亞疫情惡化再度衝擊上游零件供應鏈，使各大車廠紛紛減產並下修財測。研究機構Wards Intelligence估計，今年9月美國汽車銷售年率跌至1,240萬台，創下去年3月以來新低。

顧問公司AlixPartner LLP也警告，半導體缺貨將使今年全球汽車業營收損失2.1億美元。但特斯拉卻在危機時刻異軍突起，更加奠定全球市值最高汽車製造商的地位。

特斯拉執行長穆斯克日前在內部信件中向員工表示，特斯拉調整生產線讓新車在零件缺貨的情況下順利出廠，待日後顧客回廠保養再補上零件。

眼前華爾街預期特斯拉上季營收突破130億美元，獲利約在11億美元，高於去年同期的88億美元營收及3.3億美元獲利。

瑞士信貸分析師李維（Dan Levy）表示：「特斯拉股價能否延續漲勢，要看特斯拉在汽車銷售以外的成就，尤其是駕駛自動化的進展。」

特斯拉近日努力強化先進駕駛輔助系統，並打算開放更多車主使用新功能，但這項做法也引來主管機關關切，因為特斯拉電動車事故頻傳，令政府及權利團體質疑先進駕駛輔助系統的安全性。

(時報資訊)