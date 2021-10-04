各界對調漲明年的基本工資有共識，行政院點名經濟部與勞動部針對紓困行業提出配套因應。據了解，勞動部調薪補貼配套將不分時薪、月薪的勞工，採取「因疫情受困行業白名單制」，補貼比例至少3成，補貼時間將參考紓困特別條例適用時間至明年6月30日，也就是補貼6個月。

參與討論配套的官員表示，這次與2007年推出的時薪補貼不同，因為受到疫情影響的產業內同時有月薪勞工與時薪勞工，所以確定同時進行補貼，再加上8日將展開振興方案，因此不會採取延緩實施、或分階段實施等方式，而補貼比例約為3成至5成，待視最後調幅而定。

隨著疫情回穩、經濟成長表現亮眼，勞資政學各方委員都認為「調漲有理」，預計明年基本工資時薪與月薪不脫鉤，將調漲5％，可望追平蔡英文政府上任以來的最高調幅。以現行基本工資月薪24,000元、時薪160元來計算，在調漲5％後，月薪將來到25,200元、時薪則來到168元。

以此推算配套補貼比例至少3成，僱用基本工資月薪勞工的雇主，可申請每名勞工每月至少360元補貼，僱用基本工資時薪者，則可申請每小時3元補貼。

補貼資格則會參考近期申請經濟部紓困方案的業者名單。據統計，經濟部商業服務業營業衝擊補貼有31萬6,555家企業申請，新推出的商業服務業停業補貼也有768家來申請，而先前薪資及營運資金補貼3.0中各業別在第二季申請合計也有6,378家，總計經濟部手上掌握業者名單約為33.37萬家。

官員解釋，一定不會補貼到這麼多業者，「因為不是每個員工都是基本工資」，所以配套細節還要調整，包括扣除振興五倍券上路之後即恢復正常營運、不需要補貼的業者，或是可能會納入其他部會手上仍在紓困的業者等，詳細的資格條件就會是接下來要討論的方向。

基本工資在2007年時，月薪從15,840元調為17,280元，時薪更是一口氣從66元調到95元。

當時的勞委會（現為勞動部）動用就業安定基金，針對雇用時薪勞工的企業祭出調整，「僱用安定時薪補貼試辦要點」主要針對速食店、飯店、餐廳、飲料店、大賣場、百貨公司、超商商店、加油站等業別中，未滿50名員工的中小企業進行補貼。

按照當時的要點，受補貼勞工必須在時薪實施調漲前就已被聘僱、持續在職，且每週工時不滿32小時（當時法定上限為雙週84小時），如此經企業申請後，每人每小時可獲補貼10元。據統計，當時申請人數僅3,428人，一年也只發出684萬5,070元。

(時報資訊)