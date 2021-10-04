台股超級法說會兩大王牌打先鋒，前股王大立光7日召開法說會，緊接著護國神山台積電於14日登場；法人指出，大陸全力「保供電」，再加上美默克藥廠推新冠口服新藥，帶動美道瓊1日大漲482點，台股本周跌深反彈可期，蘋果雙雄法說會對台股將發揮引導作用。

外資今年賣超大立光及台積電3220張及48.34萬張，提款金額高達88.15億元及2890億元，隨蘋果明年iPhone 14將導入8P(片）鏡片，台積電亦將導入3奈米製程，外資是否提前卡位並逢低回補，倍受矚目。

大立光2021年以來股價大跌1060元，上周收2135元面臨2000元大關保衛戰，相較歷史高點6075元，跌幅六成五。今年8月以來，野村、麥格理、瑞銀證券紛紛終結對大立光正向投資評等，改採中立防守之姿，最主要的擔憂集中在智慧機鏡頭規格升級進度緩慢，以及同業競爭趨於激烈。原本就保守看大立光後市的高盛證券，甚至把股價預期下修到2055元，寫下外資看大立光目標價的大波段新低。

外資圈人士說明，蘋果新iPhone進入銷售高峰期，法人於大立光法說會上不免聚焦蘋果銷售狀況，特別是iPhone 13系列規格升級有限，出貨量的重要性將變得更高，因此，iPhone能否替大立光送來及時雨，外界絕對關注。

另外，客戶對音圈馬達（VCM）加鏡頭的同捆解決方案接受度如何？越南疫情對相機模組供應影響、重返車用鏡頭市場的進展、長期的擴產進度等，都會是焦點所在。

台積電日前宣布調漲晶圓代工價格後，吸引一眾外資券商調高財務預期與目標價，國際資金8月下旬更是由賣轉買、相當捧場，股價一度衝上638元。不過，近期受到美股下挫侵擾，最大權值股台積電遭外資提款，股價走勢不如意。

放眼即將到來的法說會，首先，外媒報導美國政府要求台積電等晶片製造商於11月8日前提交機密資料，引發各界熱議，歐系外資分析師研判，無論台積電會否對外說明，然可以肯定，法人對此議題必定投以極大關注。

外資圈其餘關心的議題還包含：宣布漲價後的營運展望？市場傳智慧機客戶削減訂單，台積電產能是否迅速被其他客戶填補？半導體是否面臨庫存調整風險？另一方面，高盛證券先前調高對台積電2021～2023年資本支出預期，從合計千億美元升至1080億美元，會否在台積電法說會上得到印證，也是法人看門道焦點。

(時報資訊)

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