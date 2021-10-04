【時報-台北電】美國默克藥廠（Merck Co.）新冠肺炎口服新藥molnupiravir傳出捷報，激勵股價大漲，但也衝擊台港兩地股市的疫苗相關股表現。台股部分，高端以及其大股東云辰股價一度被殺到跌停，聯亞藥早盤也重挫18%。港股疫苗股部分，復星醫藥H股現大跌17％，康希諾生物重跌22％。

默沙東集團研發的新冠口服藥傳能有效降低5成的住院與死亡風險，消息在今(10/4)日重挫台股及港股疫苗股。台股方面，高端今日以258.5元開出後，股價向下急殺，一度被打到跌停價250.5元，大股東基亞也以56元開出後一路往下跌至52元，跌逾8%，另一個大股東云辰也是開低走低，10點過後也一度跌停。

聯亞生技旗下的聯亞藥則跌破百元大關，以99.6元開出，開盤不久低點來到83.6元，跌幅有18.2%，目前仍有2位數跌幅。其他疫苗相關個股，台康生技以124.5元開高後翻黑，跌幅逾6%，國光生開低走低，跌逾4%，東洋以70.5元平盤開出後，一度往上漲來到71元，後也翻黑，跌幅逾2%。

港股方面，復星醫藥H股開盤跌4.5％，上午股價大幅下挫，跌幅一度超過21％，現跌17.35％報33.1港元。康希諾生物開盤跌3.2％，上午跌幅持續擴大，現跌近23％股價報211.8港元。

其他港股生物醫藥股也下挫，開拓藥業現跌21％報41.05港元。藥明生物現跌逾7％報117.6港元。再鼎醫藥跌逾5％報794港元。嘉和生物跌逾13％報12.38港元。

此前默沙東集團披露，與Ridgeback共同研發的抗新冠病毒口服藥丸經過試驗追蹤775名患有輕度至中度新冠肺炎的成年人，在症狀出現5天內，曾服用過口服藥丸的患者僅7.3％人在30天後住院或死亡，服用安慰劑的患者該比例則為14％。(編輯整理：鄭心芸)

(時報資訊)