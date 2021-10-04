【時報記者鄭心芸】台股面臨50兆元市值保衛戰，15檔個股無懼市場利空，獲得法人加碼；大立光、台積電法說上陣，台股力拚反彈；三大利多匯聚，紡織化纖廠可望迎來今年營運第二波高峰；Q3報價崩跌超預期，面板廠提前減產應對。以下為今(10/4)日財經懶人包：

▲15檔法人逆勢買 進場撿便宜

因大陸恒大、限電及美國通膨居高不下、美國政府債務違約等諸多消息衝擊，台股一周跌689.30點。台股分析師認為，適逢台股進入9月營收、第三季季報的發布高峰期，法人逢亂局進場布局的個股如群創（3481）、華夏（1305）等可留意撿便宜時機。

台股法人上周逆勢加碼的個股有群創、華夏、長榮航、台塑、友達、精成科、台肥、亞聚、潤泰全、東聯、威健、台揚、永光、遠雄港、台驊投控等。

德信證券自營副總吳文彬表示，上周法人布局的產業偏向股價跌深，如面板股群創、友達，以及邊境管制鬆綁受惠股長榮航，大陸能耗雙控受惠股亞聚、華夏、台塑、台肥，取得5G O-RAN RU（無線電單元）訂單的台揚及海空貨物承攬業者台驊投控等。整體而言，因通膨高漲，資金轉向傳產股。

▲雙王法說上陣 台股力拚反彈

台股超級法說會兩大王牌打先鋒，前股王大立光7日召開法說會，緊接著護國神山台積電於14日登場；法人指出，大陸全力「保供電」，再加上美默克藥廠推新冠口服新藥，帶動美道瓊1日大漲482點，台股本周跌深反彈可期，蘋果雙雄法說會對台股將發揮引導作用。

外資今年賣超大立光及台積電3,220張及48.34萬張，提款金額高達88.15億元及2,890億元，隨蘋果明年iPhone 14將導入8P(片）鏡片，台積電亦將導入3奈米製程，外資是否提前卡位並逢低回補，倍受矚目。

大立光2021年以來股價大跌1,060元，上周收2,135元面臨2,000元大關保衛戰，相較歷史高點6,075元，跌幅六成五。今年8月以來，野村、麥格理、瑞銀證券紛紛終結對大立光正向投資評等，改採中立防守之姿，最主要的擔憂集中在智慧機鏡頭規格升級進度緩慢，以及同業競爭趨於激烈。

台積電日前宣布調漲晶圓代工價格後，吸引一眾外資券商調高財務預期與目標價，國際資金8月下旬更是由賣轉買、相當捧場，股價一度衝上638元。不過，近期受到美股下挫侵擾，最大權值股台積電遭外資提款，股價走勢不如意。

▲享轉單、報價上漲 化纖廠雙喜 Q4再迎高峰

中國大陸限電、越南疫情，加上國際棉價走高，供應鏈大亂，在產能供給減少下，聚酯、加工絲、尼龍等報價上漲，國內紡織化纖廠可望迎來今年營運的「第二波高峰」！尤其是主要產線在台灣的化纖廠如新纖、力麗、力鵬、宏益、聯發紡，可望在這波限電、疫情、棉價上漲中受惠，助長第四季營運有衝高的動能。

此外，東南亞疫情、大陸限電，已讓越南及大陸的紡纖供應鏈產能驟降、供給減少；國內化纖廠表示，此時更能凸顯台灣紡纖供應鏈的價值，除已帶動尼龍與聚酯行情走揚，有利於台系化纖業者產品報價的提升，更重要的是，對台灣高機能性、環保永續紡纖供應鏈的訂單，將更穩固、有正向增加趨勢。

全球機能性服飾有60％來自台灣，而國內回收環保酯粒的產能市占，也是全球前三大。遠東新董事長徐旭東在今年的股東會上指出，有愈來愈多的國際品牌客戶要求原料要Recycle、環保材質，看好此產業前景，集團將持續在美國、日本、越南、大陸及台灣等地，投資建置R-PET(再生聚酯)從上到下的綠色供應鏈，預計2025年再生聚酯產能將達86.5萬噸 ，穩固綠色產業領導地位。

▲面板廠減產！力挽Q4跌勢

第三季電視面板價格跌幅超出預期，面板廠罕見地快速反應，立刻減產救市。據了解，中國面板廠都針對10.5代線、以及部分8.5代／8.6代線減少投片，LGD也規劃第四季逐月縮減投片量。部分面板廠減產高達兩位數的幅度，隨著面板廠快速調節產能，第四季面板價格跌勢可望逐月收斂。

電視面板價格第三季反轉向下，8月下旬之後跌勢更是意外地擴大，甚至出現單月10％以上的跌幅，造成市場恐慌。不同於過去往往要等到面板價格跌破成本價位、甚至下探現金成本之後，面板廠才被迫減產，今年面板廠在面板價格還有利潤時，就提前減產，而且此次減產還是由中國面板廠率先發動，要及早減產救市的意味相當濃厚。

據了解，京東方去年收購中電熊貓的成都8.6代廠和南京8.5代廠已經率先減產，其中月投片量合計減少7.5萬片，減產幅度逾三成，而京東方旗下兩座10.5代廠也將從10月起減產，月投片將各減2萬片，減產幅度超過一成。TCL華星10.5代廠10月起投片量也計劃減少2萬片，減產幅度約一成。此外，惠科也正在檢討投片計畫，並且放緩新產能拉升的速度。

▲大陸搶煤 海岬型船運價有撐

大陸能耗雙控在全球大宗原物料市場投下變數，近期大陸搶煤保供電，推升亞洲燃煤價格，也讓海岬型船運價有撐。繼海岬型船BCI指數9月30日小幅回檔後，1日再起漲122點、至9,066點，帶動綜合指數BDI站上5,202點，海岬型船日租金也上漲千美元來到75,190美元，BCI指數、日租金及BDI指數同創2008年9月來新高。

同時據外電報導，被視為亞洲燃煤市場指標之一的澳洲Newcastle燃煤價格上周升至每噸203美元，也超越2008年7月創新高。冬季將至，大陸產煤不足，電廠預料將增加進口煤炭量確保供電。

除了煤炭，大陸鋼鐵限產對進口鐵礦石需求量也受關注，目前鋼鐵產能影響較大的可能是電爐製程為主的鋼廠，高爐製程為主的鋼廠影響較小。高爐製程以鐵礦石為原料，加上當地鐵礦石生產成本高、含鐵量低，大陸仍持續增加鐵礦石進口。

(時報資訊)