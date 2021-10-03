許多上班族在發薪日前幾天總是特別難熬，一名女子2日表示，身上只剩355元，但卻要撐到10日，因此想詢問有沒有什麼方法可以省錢度日，沒想到貼文一出引起熱烈討論，有過來人分享經驗指出，有兩招不但很省錢還可以吃超飽。

這名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》PO照表示，「剩下這些錢要過到10號，跪求方法」。從照片中可見，原PO在床單上放了5個50元、9個10元、2個5元和5個1元，總計355元卻要度過8天，相當於平均一天只能花44元。

月月都吃土？無痛省錢法擺脫「月光族」！

貼文一出引起廣大迴響，網友紛紛提供妙招回應「一天一包科學麵」、「買一條吐司，一餐一片」、「睡到10號都不要起來」、「去廟口放碗蓋報紙」、「斷食7天」、「三百多很多了，買一罐燕麥片99元，可以吃一個月以上」，甚至還有說「參加魷魚遊戲」。

有過來人分享經驗指出，去兩個地方不但很省錢還可以吃超飽，例如到傳統市場買半斤地瓜，花29元可以吃好幾天，又可以吃超飽；此外，到大賣場買便宜的白吐司、一罐果醬，配白開水，100元可以過兩周，或者買麵條、雞蛋、小農青菜，也可以撐一星期。還有人指出他曾只剩17元，但還有半個月才領錢，結果早餐不吃，午餐吃公司，晚餐加班再吃公司才度過難關。

(時報資訊)