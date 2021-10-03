路透社報導，收容在美國軍事基地的阿富汗難民有些選擇私自離開，人數可能超過 700人。尚不知這些阿富汗人是否會造成美國新的社會問題。

阿富汗在8月份被塔利班奪佔之後，許多阿富汗人透過美軍的撤退飛機來到美國，其第1站就是美國軍事基地，收容人數至少有1.2萬人。原本美國希望在確定難民的身分與檢疫手續之後，再安排到最終的收容社區，但是目前已有許多阿富汗人私自離開軍營。

美國國土安全部 (DHS) 發言人拒絕對對此事發表官方看法，但表示離開基地的人「應該是在美國有人脈關係，比如他們有朋友、家人在美國，或是他們已經有自己的規劃。」

但考慮到美國移民系統的複雜性，自行離開的阿富汗人，可能會造成身分查核上的問題，比如他們就無法拿到臨時工作許可證，並且在未來會造成一系列的法律問題。

一位不願透露姓名的美國移民局官員說：「他們離開就成為黑戶，與非法移民沒有區別，這會成為未來很多年的移民身份問題。」

對於如何安置阿富汗難民，共和與民主兩黨的看法有分岐，民主黨人主張更多的福利與幫助，共和黨表示反對，這是兩黨的典型風格。但這種情況似乎將發生變化，國會周四通過了一項立法，原則同意向難民提供的更廣泛的援助。

新立法規定應加快阿富汗庇護申請流程，但是那些提前離開軍營的人就無法獲得，立法的目的也就在勸阻阿富汗難民不要急著離開。移民專家表示，離開基地的阿富汗人並沒有違反美國法律，所以只能採用勸說。

(時報資訊)

#阿富汗難民 #美軍軍營 #安置

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