本周周線出現中黑，周線約跌了700點（從17278點-16570點），綜觀美、中近期拋出幾個利空，美國債務上限應不是利空，因為川普時代也發生過，後來都獲得解決；另外就是公債殖利率上升議題，其實在今年年初也曾發生過，當然這會引發市場揣測美國未來準備升息，其實現在連縮表都還沒開始，也許換一個角度想，如果先利空測試，也許到時等真正要縮表時，美股也許就不會跌了，事實上美國第二季GDP終值季增幅上修到6.7%，優於預期，筆者認為美股再跌應也有限，台股這次下來應該就是對應16248點打第二隻腳，預計16400點就會有支撐。

所以接下來進入第四季，應朝往具有旺季題材及股價在相對低檔股票進行布局。基本上，周五日月光控股股價已經沒有再破低點，也許可以留意日月光下周表現，即便日月光也有工廠在蘇州，但股價下跌已經充分反應（從130元-105元），後段封測仍有機會隨晶圓代工報價上漲，日月光今年獲利有機會挑戰一個股本，下跌之後的日月光應該是逢低布局的機會。

再者大陸限電受到影響最深的一定是製造業，因此相對上最不受影響的是IC設計或是IP產業，這邊值得留意的是面板如友達和群創股價已經三周未破前低，若未來這個現象持續，那麼代表面板報價下跌有機會告一段落，這樣來看，面板驅動IC其實要再下跌空間已有限，聯詠自己本身也說Q4報價要調漲（因應代工上漲），更何況聯詠Soc系統單晶片的毛利本來就高，所以聯詠跌至400元附近，其實換一個角度想，今年每股獲利50元，明年配息率8成就可配40元現金，對於聯詠來說將近有10%的殖利率。

目前IP股王是力旺，本益比已來100倍，觀察IP產業，其實有的會受惠於晶圓代工製程先進，如愛普與力積電和聯發科形成鐵三角，異質整合高頻寬記憶體（VHMTM），即DRAM與邏輯晶片的真3D堆疊異質整合。愛普上半年EPS獲利10.89元，7月營收7.5億歷史新高，因此今年愛普大有挑戰2個股本的實力，可以留意在大陸限電風暴下的選股新方向。

（本文作者為摩爾投顧分析師張嘉軒）

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