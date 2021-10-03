恒大集團財務危機持續延燒，傳出旗下恒大汽車為節省營運成本，員工在十一連假過後將啟動半薪輪休政策，導致辦公室人心惶惶，甚至有不少人已經開始向外投履歷找工作。

綜合陸媒報導，受到母公司財務問題拖累，恒大汽車股價今年以來已重挫超過90%，目前財務狀況持續惡化，傳出恒大汽車多個部門的員工將在十一假期後繼續休假至10月底。

儘管恒大汽車向員工表示休假是有薪水的，但多位員工透露，他們與恒大所簽的薪資合約是由底薪加績效獎金而成，因此若開始休假，可能最多也只能領到一半的薪水，受影響的員工包括上海與廣州南沙製造基地的生產人員，以及與恒馳5、6系列車款無關的研發人員。

此外，有來自上海的恒大汽車員工向媒體表示，現在辦公室人心惶惶，大家都在投履歷找工作。債務危機持續衝擊恒大汽車的運作，這也讓恒馳系列新車款能否順利亮相成未知數。

按照恒大汽車先前的計畫，恒馳系列車款將在今年上半年開始嘗試生產，下半年向量產目標前進，不過資金狀況將是恒大汽車能否順利履行約定的最大問題，更讓恒大汽車未來發展充滿未知。

恒大汽車今年股價已重挫超過90%，今年2月初曾站上72.25港幣，不過上周四（30日）收盤只剩下3.02港幣，股價腰斬再腰斬；恒大集團股價今年以來也大跌將近80%，年初曾站上17.96港幣，上周四只剩下2.95港幣。

(時報資訊)