台股二千元以上千金股近期股價廝殺激烈，排名大洗牌，顯示強者恆強態勢明顯，掀起一波比價效應。

從今年初以來，加權指數往上走揚，即便五月份受本土疫情爆發影響，導致加權指數重挫至一五一五九．八六點波段低點，不過，隨後便呈現Ｖ型反轉，一路漲到七月中旬，並創下一八○三四．一九點歷史新高，不到三個月漲了逾二八○○點。這波台股的榮景，除推升指數驚驚漲之外，更是造就出今年來高價股的火熱行情，締造台股八千金盛況。

千元俱樂部排名洗牌

第三季進入尾聲，近期二千元以上高價股廝殺激烈，ＩＣ設計廠信驊挾數據中心題材發酵，營運動能看增，股價在九月二十三日漲勢凌厲，超車光學鏡頭大廠大立光成為台股的「新科股后」，二十四日早盤更是一度衝上二五三○元歷史新天價；緊接著，矽智財（ＩＰ）廠力旺受惠５Ｇ手機電源管理晶片需求高漲，以及車用、物聯網等應用產品出貨暢旺，加上旗下安全強化型一次可編程（ＯＴＰ）矽智財NeoFuse，通過台積電Ｎ６製程可靠度驗證，吸引買盤進駐，股價在八月二十六日跳空開高後便一路往上走揚，在九月二十四日不僅正式晉升「二千元俱樂部」成員，更一舉躍上「第四大高價股」，二十八日延續多頭氣勢，最高衝上二○七五元新天價，短短一個月的時間，漲幅逾四○％。

至於電源管理ＩＣ設計廠矽力ＫＹ則是受惠車用、運算、通訊、工業等市場需求上升，加上供應鏈吃緊下，漲價效應持續，且公司獲得中國晶圓代工廠支援，產能逐步提升，營運前景看俏，股價繼二十四日創四四八○元歷史新高後，二十八日持續走高，一度來到四六四○元，再刷新歷史天價紀錄，帶動市值攀高至四三四二億元，穩坐股王寶座。

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(時報資訊)

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